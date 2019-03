Dit ICT-bedrijf laat nieuwe medewerkers hun contract tekenen in vliegtuig

VideoCijfers zeggen heel veel én heel weinig. Neem de vraag naar ICT-personeel: 70 procent van de ICT-vacatures is moeilijk vervulbaar. Dat klinkt best ernstig maar ook zo nietszeggend. Je voelt de krapte vast veel beter als je hoort wat PEAK-IT doet om aan mensen te komen.

Bij PEAK-IT, detacheerder van ICT-personeel, willen ze dit jaar 340 ICT’ers aannemen. Zonder mensen geen klanten en dus geen inkomsten.

Vind ze maar eens.

De politie zoekt ook een paar honderd ICT’ers. De Belastingdienst wil ze. Bij bol.com staan vacatures open voor data-analisten en een IT Security engineer. Om maar wat te noemen. Geen sector in Nederland kent zo’n grote krapte als de ICT.

Lease-jacuzzi

Bij PEAK-IT gingen ze brainstormen. ,,Geld bieden is niet meer genoeg, dat doet iedereen.” Dure lease-auto's? Te makkelijk. Een concurrent gooide al lease-jacuzzi's in de strijd, zegt directeur Richard Stassen. De (jonge) ICT’er wil meer, die wil een loopbaan waarin hij of zij kan groeien, die wil geboeid worden en de bedrijfscultuur moet aanspreken.

Het werd: ‘een vliegende start’. Gevolgd door ‘een carrière die naar grote hoogte stijgt’. De parallel met een vliegtuig was zo gelegd tijdens de brainstorm. De campagne startte op 14 februari en leidde tot een verdubbeling van het verkeer op de site en 32 procent méér sollicitanten dan normaal. In een maand tijd werden 35 mensen geworven - drie keer zo veel als in andere maanden. ,,We wilden iets doen dat nog niemand gedaan had.”

1000 euro

Met vijftien van deze nieuwe collega's ging PEAK-IT afgelopen vrijdag vanaf Rotterdam The Hague Airport de lucht in. Kosten van het vliegreisje: zo'n 1000 euro per persoon. Aan boord van de Saab 340, gehuurd bij Jet Aviation, tekenden zij hun arbeidscontract. Of nou ja, een deel dan. De meesten bleken hun handtekening al op de grond, in een gewoon kantoorpand gezet te hebben. Ook hoorden ze vaak pas na hun sollicitatie van deze vliegactie - de campagne speelde dus niet mee in hun keuze om bij PEAK-IT te gaan werken.

Leuk vinden ze het vliegreisje wel, zeggen de kandidaten. Voor Ruben Veenendaal (19) is het zelfs de eerste keer in een vliegtuig. Het is tevens z'n eerste echte baan, alhoewel hij niet eens klaar is met zijn ICT-opleiding aan het ROC. Hij had zich onlangs, omdat hij in zijn laatste jaar zit, aangemeld op de website ictergezocht.nl. De volgende dag kwamen meteen de eerste telefoontjes van recruiters. De recruiter van PEAK-IT was ,,vol energie". Als de rest van de mensen bij het bedrijf ook zo is, zit het wel goed dacht hij. Z'n contract heeft hij al getekend, maar zo'n vliegreisje slaat hij niet af natuurlijk.

LinkedIn

Tijdens zijn mbo-opleiding IT Beheer zeiden docenten al: je hebt na je opleiding zó een baan, vertelt Donovan Schot (24). Dat bleek niet gelogen. Via LinkedIn werd hij meerdere malen benaderd door recruiters. Hij koos voor PEAK-IT vanwege de doorgroeimogelijkheden. In september mag hij via het bedrijf al beginnen aan een hbo-opleiding. Hij hoorde pas later van de ‘vliegende start-campagne', maar het laat volgens hem zien dat het een ,,hip en modern bedrijf is".

Dat is precies wat PEAK-IT wil uitstralen. Daarom zijn aan boord niet alleen de kandidaten en mensen van PEAK-IT aanwezig, maar maken twee mannen ook een professionele bedrijfsfilm en talloze foto's. ,,Jongens, dit is essentieel beeld, even allemaal stil zijn. Ja, ga maar tekenen, Hans komt naar je toegelopen.”

Quote Het milieu heeft bij deze actie niet de boventoon gevoerd Richard Stassen

De vliegreis van krap een uur zal niet de laatste stunt zijn van het bedrijf. Details kan directeur Stassen nog niet geven, maar ,,op een hoofdpodium van een groot festival zullen ook sollicitaties plaats gaan vinden". Dat een rondje vliegen boven Nederland niet erg milieuvriendelijk is, ,,heeft bij deze actie niet de boventoon gevoerd", zegt Stassen. Gelukkig voor hem blijken de meeste kandidaten zich vandaag ook niet bezig te houden met de opwarming van de aarde. ,,Dat je dit mee mag maken, is wel vet", aldus Khran Rambhiansing (25), die in dienst komt als recruiter.

PEAK-IT neemt vijftien sollicitanten mee de lucht in.