‘Dit is één van de gênantste dossiers op mijn bureau’

De fotograaf van deze krant staat erop: hij wil Ingrid van Engelshoven in haar ministerie vastleggen op dezelfde plek waar hij ooit premier Mark Rutte – toen nog staatssecretaris van Onderwijs – fotografeerde. ,,Dan is de volgende halte het Torentje’’, grapt hij. Van Engelshoven grimast. Een vrouwelijke minister-president had Nederland nog nooit. Van Engelshovens eigen D66 had slechts een keer een vrouw als politiek leider, Els Borst.



Hoopt u dat de volgende D66-lijsttrekker een vrouw wordt?

,,Dat zou heel mooi zijn. Maar het is op dit moment niet aan de orde. We hebben een heel goede fractievoorzitter in de Tweede Kamer en we hebben ook fantastische vrouwen met veel kwaliteiten.’’



Rekent u zichzelf daar ook toe?

(Stilte)



En als ik vraag of u beschikbaar bent voor het D66-leiderschap?

,,Dan krijg je geen antwoord!’’



Uw partijgenoot en collega-minister Sigrid Kaag houdt de deur nadrukkelijk wél op een kier. Zij zegt ‘nooit iets uit te sluiten’.

,,Dat vind ik een heel verstandige houding. Dat doe ik ook niet. Dat houdt het ook een beetje leuk in het leven.’’



Dat Van Engelshoven nu minister is, komt omdat ze dat zelf ‘heel graag’ wilde, vertelt ze. En er anderen waren die haar daar geschikt voor vonden. ,,Het was voor onze toenmalige partijleider Alexander Pechtold een bewuste keuze om van de zes D66-bewindslieden vier een vrouw te laten zijn. Wij hebben geen excuustruzen, maar excuusguzen.’’