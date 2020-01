Dit is het beste cv van het jaar

Elf winnaars van de maandelijkse verkiezingen en elf winnaars van de publieksprijs streden om de titel ‘cv van het jaar 2019’ van SollicitatieLAB. Daar kwamen na een aantal stemrondes zes finalisten uit. Een vakjury benoemde uiteindelijk één cv tot de absolute winnaar, die van Jerney Steur.

Volledig scherm Zarina Ardjoen, winnaar CV van het Jaar 2018. © Milan Rinck Vorig jaar won Zarina Ardjoen uit Breda de verkiezing. Haar cv viel op qua kleur, uitstraling en duidelijke inhoud. Dit jaar was het een nek-aan-nekrace tussen de drie beste cv’s, vertelt een van de initiatiefnemers Cees Bakker. De cv’s kregen bijna evenveel stemmen van de juryleden. Nummer drie ontving 22,5 procent, nummer twee 24,5 procent en de winnaar 25,5 procent van de stemmen.

Nummers 2 en 3

Op de derde plek staat het cv van verpleegkundige Denise Bettink. Dat is er een zonder al te veel opsmuk. ,,Heel veel mensen denken dat je vormgever moet zijn om een goed cv te kunnen maken. Maar het draait uiteindelijk om de inhoud.” Volgens Bakker is op het nette cv van Denise goed te zien wat de belangrijkste informatie is.

Een ander opvallend kenmerk is de persoonlijke toevoeging. Denise vermeldt dat ze van oldtimers houdt. ,,Dat laat zien dat ze gedreven is en oog voor detail heeft en dat is voor haar vak heel belangrijk. Een hobby is een uitstekende manier om meer van jezelf te laten zien en je te onderscheiden van anderen.”

Hoewel juryleden over het algemeen niet gek zijn op infographics, viel het cv van tweede plaatswinnaar Vincent Mirck toch in de smaak. ,,Vincent is creatieve contentcoach en laat hiermee zien dat hij van meerdere markten thuis is. Daar helpt de rapvideo van zichzelf die hij heeft toegevoegd ook bij.” Volgens de juryleden van de verkiezing mag een video niet te lang zijn, dertig seconden is voldoende. Ook moet je goed nadenken of het filmpje echt wat toevoegt. ,,Je moet het alleen plaatsen als het echt een goede video is,” zegt Bakker.

Winnaar

Het cv van Jerney Steur uit Delft is toch echt het allerbeste van het jaar. De jury roemt haar vanwege de stevige inhoud, alle relevante successen en beoogde doelen die erin staan. ,,Een cv is vaak een opsomming van alle ervaring. Maar wat kandidaten nou echt bereikt hebben, ontbreekt nog weleens.”

Volledig scherm Winnaar Jerney Steur © Privé-archief Het gaat dus om de inhoud, maar de lay-out telt ook mee, weet Bakker, die moet er netjes uitzien. Jerneys cv ziet er volgens de juryleden fris en strak uit zonder al te veel informatie. Dat laatste punt is ontzettend belangrijk. ,,Bedenk goed hoe je jezelf wil verkopen en wat iemand van je moet weten. Een cursus van zes jaar geleden die niet aansluit bij de functie waar je op reageert, laat je achterwege.”

Steur is erg blij met de uitslag. ,,De spanning werd goed opgebouwd net voor de bekendmaking, dus ik was heel benieuwd.” Ze won eerder de cv-van-de-maandverkiezing en kreeg daarbij ook wat verbetertips van de jury. ,,Mijn cv bevat best wat tekst dus ik kreeg het advies om de kopjes er nog meer uit te laten springen zodat mensen het sneller kunnen scannen.” Ze verwerkte de tip direct want ze wil dat alles er picobello uitziet. ,,Ik ben best een pietje precies, dus met mijn cv laat ik goed zien hoe ik werk.”

Het sleutelen aan haar cv heeft zijn vruchten afgeworpen: Steur heeft inmiddels een baan gevonden. ,,Uit een van mijn sollicitatiegesprekken kwam duidelijk naar voren dat ik was geselecteerd op basis van mijn cv.” Volgens de winnaar is het verstandig om veel tijd in het samenstellen van je cv te steken. ,,Het is belangrijk om er met je cv uit te springen. Het is toch je visitekaartje.”

Baan

SollicitatieLAB heeft onderzocht of de genomineerden van het afgelopen jaar inmiddels al een baan hebben gevonden, bij 80 procent was dat het geval. Cees Bakker: ,,Genomineerden die voor de publieksprijs gaan, moeten stemmen verzamelen, hun netwerk wordt op een natuurlijke manier gestimuleerd. Recruiters of werkgevers zien dan ook dat ze een baan zoeken.”

