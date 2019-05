Dit is hoe je het beste je vakantiegeld kunt besteden

Sparen Phlippen betwijfelt of sparen gunstig is. ,,Sparen heeft op dit moment niet zo’n zin, omdat de rente laag is. Als de rente laag is, kun je beter investeren in iets waar je later wat aan hebt, zoals een opleiding of een cursus. De vakantie is zo’n periode waarin je nadenkt of je nog wel blij bent met je carrière. Stel je wilt verandering, dan kun je het geld daarvoor gebruiken. Op den duur word je daar weer gelukkig van.”

Tijd Naast geld uitgeven aan ervaringen, zijn er nog twee uitgaven die je kunt doen waar je gelukkig van wordt, zegt Dijksterhuis. Eén ding moet je niet doen: ,,Besteed je vakantiegeld vooral niét aan spullen of kleren”, zegt hij. ,,Daar hebben we al te veel van. Neem – als je hard werkt en voldoende geld hebt – in plaats daarvan een hulp in de huishouding. Geld dat je besteedt om vrije tijd te sparen, om de dingen te kunnen doen die je leuk vindt, maakt gelukkig.”

Voor je portemon­nee is het eigenlijk gunstiger als je per maand een deel van je geld ontvangt, want dan kun je er rente over krijgen

In één keer

De meeste werknemers krijgen één keer per jaar, in de maand mei, hun vakantiegeld. Uit een recente poll van ING bleek dat 79 procent van de werknemers dat ook prefereert, 9 procent van de 30.000 respondenten wil elke maand een deel ontvangen. ,,Het is grappig, want voor je portemonnee is het eigenlijk gunstiger als je per maand een deel van je geld ontvangt, want dan kun je er rente over krijgen”, zegt Marten van Garderen, specialist consumentvoorkeuren van ING. ,,Ik denk dat mensen het prettig vinden als vakantiegeld apart wordt gezet, omdat je het dan niet tussentijds kunt uitgeven. Hetzelfde geldt voor je pensioen.’’