Dit is waarom jouw collega's vaker een compliment verdienen

Psycholoog Thijs Launspach is stress-expert en auteur van het boek Fokking Druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft iedere week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: complimenten

Hee, jij daar, lekker bezig vandaag! Je hebt het maar weer gedaan: bent vol goede moed begonnen aan je (werk)week, de file, de trein of de regen getrotseerd en nu de eerste prestaties van de dag aan het leveren. Dat is niet niks. En denk je nu: wat bazel je, ik heb juist een ontzettende rotdag omdat alles verkeerd gaat - extra props, dat heb je maar mooi doorstaan.

Kostbare aandacht

Een welgemeend compliment geven, we doen het maar weinig. Dat is niet gek: we hebben onze kostbare aandacht nodig voor de zaken die moeten gebeuren of punten die nog moeten worden afgewerkt. Voor de dingen die al goed gaan, of die we vanzelfsprekend zijn gaan vinden, hebben we minder oog. Je kunt pas een compliment geven wanneer je hetgeen je prijst eerst ópmerkt.

Toch is het jammer dat we zo weinig veren in spreekwoordelijke achterwerken steken. Vleierij heeft namelijk veel positieve effecten, voor degene die het compliment ontvangt én voor jou als ‘complimenteerder’. Met een pluim (,,ik vond dat je dat plan laatst in de vergadering heel goed uitlegde”) geef je sociale erkenning en geef je iemand een goed gevoel over zichzelf en wat hij heeft gedaan. Het zorgt voor meer coöperatie en meer vertrouwen. Je vergroot ermee het geluk bij diegene, én bij jezelf. Je trekt ermee de sociale banden aan en stijgt zelf ook in de achting van de persoon die je complimenteert. En: goed voorbeeld doet volgen.

Extra liefde

Ik stel daarom voor dat we, als een soort experiment, ons deze week inspannen om minstens drie complimenten te geven. Meer mag natuurlijk ook. In de lange en donkere januaridagen kunnen we immers wel wat extra liefde gebruiken. Prijs daarom goed afgeleverd werk (‘wat fijn dat ik er altijd op kan rekenen dat je deze documenten zo secuur uitwerkt’), positieve inbreng (‘heel prettig hoe je altijd interesse toont!’) en ander gewenst gedrag (‘ik vind je een held omdat je laatst die dienst van me overnam en me zo uit de brand hielp’).

Complimenten werken het beste wanneer ze specifiek zijn (‘heel goed dat je in dit project het initiatief neemt’ in plaats van ‘je bent een baas!’) en als ze persoonlijk worden overgebracht, in plaats van per mail. In een werkcontext zijn lofuitingen over gedrag gepaster dan pluimen over uiterlijk. Het allerbelangrijkste: zorg dat het compliment geméénd is. Terwijl je naar je schoenen kijkt mompelen: ,,Eh… leuke broek ofzo” - doe het dan maar liever niet.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018) en Werken met millennials (2019).

