Dit is waarom mannen sneller de top bereiken dan vrouwen

videoHoe kan het dat anno 2018 slechts 15 procent van de bestuursfuncties in het bedrijfsleven wordt bekleed door een vrouw? Dat vraagt prof. dr. Mirjam Sent (Radboud Universiteit) zich af in een nieuw college van de Universiteit van Nederland*. Want wat vrouwen in topposities betreft ligt Nederland vergeleken met andere Europese landen ver achter. Volgens haar is dat niet enkel de schuld van de man, maar moeten we hiervoor ook goed naar de maatschappij kijken.

Dat moderne mannen ondertussen luiers verschonen en achter kinderwagens lopen, weten we. Wat dat betreft gaat emancipatie de goede kant op. Gek genoeg heeft deze nieuwe rolverdeling de vertaalslag naar de werkvloer nog niet gemaakt. ,,Bijvoorbeeld op de universiteit”, vertelt Sent. ,,Maar 20 procent van de Nederlandse hoogleraren is vrouw.”



In Europa ligt dit percentage alleen lager in landen als Tsjechië, Litouwen en Cyprus. Bovendien wordt slechts 10 procent van de Nederlandse topposities door een vrouw bekleed. ,,Geen statistiek om trots op te zijn”, vindt Sent. Daarbij blijkt ook nog dat vrouwen in topfuncties gemiddeld 20 procent minder verdienen dan mannen met dezelfde baan.

Waarom bestaat dit verschil tussen mannen en vrouwen vandaag de dag nog steeds? Volgens Sent ligt een mogelijke oorzaak in de manier waarop er in Nederland naar mannen en vrouwen wordt gekeken en de diep ingesleten rolverdeling die daaruit volgt. Want waarom noemen we een moeder die werkt een ‘werkende moeder’, en een werkende vader gewoon een man? En hoe komt het dat een ‘papadag’ bedoeld is om de vader een stuk van de zorg op zich te laten nemen, maar een ‘mamadag’ niet bestaat? Blijkbaar wordt ervan uit gegaan dat de andere dagen de moeder automatisch zorg draagt. Vrouwelijkheid staat daarbij nog altijd synoniem voor ‘verzorgend’ en ‘zacht’, een beeld dat niet goed past bij de professionele ‘hardheid’ die we op de werkvloer verwachten.

Beste kandidaat

Er wordt veel onderzoek gedaan waar dit verschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer vandaan komt. Zo werden twee anonieme sollicitatiebrieven voorgelegd aan een groep mannen. De ene kandidaat had meer opleiding, de ander meer ervaring. Uiteindelijk koos 75 procent voor de hoger geschoolde kandidaat. Toen bleek dat het om een vrouw ging, vond ineens maar 44 procent dat ze de beste kandidaat was.

Daarnaast blijken mannen makkelijker op een baan te solliciteren. Vrouwen reageren pas als het profiel perfect bij ze past. Terwijl uit onderzoek blijkt dat mannen op zo’n beetje elke functie solliciteren die ze langs zien komen. Volgens Sent laat dit duidelijk zien dat vrouwen te weinig op zichzelf durven vertrouwen. Zo zijn er volgens Sent nog talloze voorbeelden te vinden. “Vroeger was er ontzag voor de beroepen als huisarts en leraar. Maar sinds die beroepen overwegend door vrouwen worden beoefend, is dat aanzien ook flink gekelderd.”

De oplossing voor dit probleem is volgens Sent niet moeilijk. Onderzoek wijst namelijk uit dat wanneer een groep voor 35 procent uit vrouwen bestaat, de maatschappelijke vooroordelen grotendeels verdwijnen. De oplossing zit ‘m dus in het aannemen van genoeg vrouwen. Volgens Sent is het belangrijk dat we dit als samenleving met zijn allen aanpakken. Want, en ook dit blijkt uit onderzoek, bedrijven met een gemengd team functioneren stukken beter.

