Dit is waarom vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen

Phi­lips-medewer­kers krijgen vijf weken sabbatical van de baas

31 oktober Even helemaal weg. Betaald. In de nieuwe cao van Philips is opgenomen dat werknemers er van de baas eens in de vijf jaar vijf weken non-stop tussenuit mogen om bij te tanken. Vakbonden juichen het ‘welzijnsverlof’ toe.