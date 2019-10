Dit is waarom we zo slecht tegen kritiek kunnen

Spraakwaterval

Vorige week betaalde ik experts om feedback te geven op mijn presentatiekunsten. Waar ik volgens hen aan kon werken was mijn spraakwaterval en de opbouw van mijn verhaal. Op zich hadden ze wel een punt, maar toch voelde ik weerstand. Ik praat nou eenmaal snel, kan dat dan niet mijn handelskenmerk worden? En wat weten mijn cursusleiders nou van denkfouten. Laat hen er dan een lekker verhaal van maken als ze denken dat dat zo makkelijk is.



We denken graag positief over onszelf en kritiek ondermijnt dit goede gevoel. Vandaar dat we onszelf een expedient escape gunnen: we verzinnen goede redenen om te ontsnappen aan de kritiek.



Je zou denken dat iemand die echt slecht is in zijn vak eerder kritiek aanneemt, maar het blijkt precies andersom. Hoe slechter iemand presteert, hoe sterker dit effect van expedient escape is en hoe grover zijn afweergeschut. Niet verwonderlijk dus dat bij een gemiddelde talentenjacht op televisie de minst getalenteerden de jury het meest in twijfel trekken.



Om weerstand te voorkomen, geven we vaak feedback in een complimentensandwich. Je begint met een compliment, belegt het met een venijnig plakje kritiek en dekt het geheel weer toe met een compliment. Prettig voor zowel de gever als de ontvanger. Maar ook totaal nutteloos. Met zo’n complimentensandwich geef je de ontvanger namelijk een heel makkelijke expedient escape. Er gaat zóveel goed, ik hou éven mijn vingers in de oren bij het kritiekstukje.