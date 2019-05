Dit is wat Mirjam leerde na een jaar lang methodes testen om ‘beter’ te werken

Weer niet alles afgekregen op het werk? Of nauwelijks toekomen aan de taken die je eigenlijk op je to-do-lijstje had staan? Dat levert vaak een onbevredigend gevoel op. Ook auteur en trainer Mirjam Wiersma had vaak last van zo’n ‘slechte’ werkdag. Ze probeerde daarom een jaar lang verschillende methodes uit om efficiënter te werken. Die ervaringen zijn nu gebundeld in haar boek Iedere werkdag een topdag.

Wiersma, trainer, spreker en auteur, heeft een drukke baan. ,,Ik vind mijn werk heel leuk, maar soms had ik toch een rotgevoel als ik ’s avonds mijn laptop dichtklapte. Dan was ik wel aan het ene project, maar weer niet aan het andere project toegekomen’’, zegt ze. Bijna een jaar lang las ze daarom allerlei boeken over mindfulness, energie, omgaan met drukte op het werk, slaapritmes en zelfs opruimen. De theorieën die haar aanspraken, paste ze vervolgens een jaar lang toe. In haar werk, maar ook op andere momenten van de dag.

Koude douche

’s Ochtends bijvoorbeeld heeft Wiersma de vele koppen koffie die ze dronk, ingeruild voor een koude douche. ,,Daar wordt je ook fris en heel erg helder van.’’ Ze slaapt niet meer acht, maar juist 7,5 uur. ,,Dan zit ik aan het einde van een slaapcyclus en word ik dus uitgerust wakker’’, zegt ze. Ook ruimde ze haar werkkamer en meteen de rest van haar huis op. ,,Ons kookeiland lag altijd vol met rommel.’’ Van Marie Kondo leerde ze écht opruimen en ontdekte ze dat haar rotzooi eigenlijk een onafgemaakte to-do-list in natura is. ,,De schoenen moest ik nog terugsturen, het tijdschrift nog lezen en de formulieren nog invullen. Dat maakt onrustig’’, zegt Wiersma. Daarnaast probeert ze iedere ochtend minstens een kwartier te mediteren en is ze meer gaan bewegen.

Op het werk was de omslag nog groter. Door goed te letten op haar eigen energieniveau, vond Wiersma uit dat ze ’s ochtends het productiefste is. ,,Daarom heb ik mij een strikt werkregime opgelegd’’, zegt ze. ,,’s Ochtends werk ik aan de zwaarste projecten. Aan het eind van de middag, doe ik de makkelijkere taken en klusjes.’’ Dan denkt ze ook na over de indeling van de volgende werkdag. ,,Het is zonde als ik mijn productiefste periode daaraan ga besteden.’’

Fouten

En als Wiersma een mindere dag heeft, lost ze dat gewoon op door een aantal kortere taken van morgen en ruilt ze die voor de zwaardere taak van vandaag. Overwerken om alles af te kunnen ronden, raadt Wiersma af. ,,Uit onderzoek blijkt dat als je structureel overwerkt, je productie lager is dan als je een 40-urige werkweek aanhoudt’’, zegt ze. ,,Dat komt bijvoorbeeld omdat je meer fouten maakt.’’ Sommige adviezen die ze opvolgde, confronteerde Wiersma onverwacht met haar eigen tekortkomingen. ,,Ik dacht dat ik mij goed kon concentreren’’, zegt ze. ,,Maar toen ik een lijstje bijhield met ‘afleiders’ bleek dat ik tijdens mijn werkdag veel andere dingen deed zoals een weekendje weg regelen en nadenken over het avondeten.’’

Zo heeft iedereen blinde vlekken waar je iets aan kunt doen, zegt Wiersma. Deskundigen schatten dat je ongeveer 90.000 uur in je leven werkt. ,,Relatief kleine aanpassingen om efficiënter te werken kunnen dus uren en uren tijdswinst opleveren.’’ Juist omdat we zoveel werken, vindt Wiersma het vreemd dat de meeste werknemers nauwelijks hulp krijgen om hun werkdag efficiënter te laten verlopen. ,,Dat is zonde want door goed time-management en het indelen van je dag, valt heel veel te winnen.’’ In haar boek heeft Wiersma daarom ook een tien-weken programma ontwikkeld om meer uit je werkdag te halen. ,,Daar kun je uitpikken wat bij jou past.’’

Kortaf

Niet alle tips bleken overigens succesvol voor Wiersma. Een auteur raadde de lezers aan om telefonische contacten zoveel mogelijk af te houden, omdat dit afleidt van waar je daadwerkelijk mee bezig bent. ,,Toen ik druk bezig was en werd gebeld, probeerde ik het daarom kort te houden. Het bleek echter een nieuwe klant te zijn, dan is het niet handig om kortaf te doen.’’

Het efficiënt plannen van werk leverde Wiersma afgelopen jaar tijdswinst en voldoening op. ,,Maar om echt blij te worden van je werk, is het daarnaast belangrijk dat je nagaat wat je passie is’’, zegt ze. ,,Want het pad dat al voor je uitgestippeld ligt, is niet altijd het pad waar je blij van wordt.’’ Volgens Wiersma zijn veel werknemers huiverig om zichzelf te confronteren met die vraag, omdat het een grote verandering impliceert. ,,Maar je passie volgen op het werk, hoeft lang niet altijd te betekenen dat je radicaal verandert van baan’’, zegt ze. ,,Ik adviseer om eerst te gaan experimenteren met wat je leuk lijkt binnen je huidige baan of bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk.’’

