Dit IT-bedrijf doet nieuwe werknemers een adellijke titel cadeau

In de IT-sector heerst een schreeuwend tekort aan personeel. Bedrijven doen daarom rare dingen om bij potentiële kandidaten op te vallen. Maar IT-dienstverlener Pink Elephant legt de lat nog een stukje hoger. Voor nieuwe werknemers koopt het bedrijf in Schotland een adellijke titel.

Net als veel andere bedrijven in de sector staat Pink Elephant te springen om nieuw personeel, vertelt marketeer Thijs Lamers. ,,We groeien onwijs hard. We zouden wel 100 nieuwe mensen kunnen gebruiken. Het enige wat ons daarin tegenhoudt is de arbeidsmarkt. Het is voor ons moeilijk mensen te vinden.’’

Stunt

Dus moet het bedrijf opvallen. ,,Een simpel filmpje maken over het bedrijf is allang niet meer genoeg. Je moet haast wel met een stunt komen om de aandacht op je te vestigen. En we wilden iets ludieks bedenken. Om te laten zien dat we hier ook humor hebben.’’

Via Lamers kwam het bedrijf terecht in de Schotse hooglanden. Hij stuitte op Schotse bosbeheerorganisatie Highland Titles Charitable Trust, die adellijke titels verkoopt. Met het geld wordt landbouwgrond weer ‘terugveranderd’ in natuurgebied. ,,Ze benutten een maas in de wet. Als grondbezitter krijg je volgens de Schotse wet een titel. Dat was natuurlijk bedoeld voor bezitters van hele landgoederen, maar het geldt dus ook als je maar een klein stukje grond op je naam hebt staan.’’

Volledig scherm Met het geld dat het Highland Titles Charitable Trust verdient met de verkoop van adellijke titels wordt landbouwgrond weer ‘terugveranderd’ in natuurgebied. © Pink Elephant

Pink Elephant koopt in naam van de nieuwe werknemer een stuk van 1 square foot, omgerekend 0,092 vierkante meter. Een stukje waar je dus nog geen tent kan opzetten, maar waar je je dan wel lord of lady van Glencoe mag noemen. Lamers, zelf ook in het bezit van de titel lord van Glencoe: ,,Dat gaat heel officieel. Je krijgt een certificaat thuisgestuurd en een rechtsgeldig document. Daarmee kan je aan instanties laten zien dat je die titel mag voeren.’’

Bibliotheekpas

De titel lord of lady vermeld krijgen op je bankpas zit er waarschijnlijk niet in. ,,Het rechtssysteem in Nederland is anders dan dat in Schotland en het document is hier niet helemaal rechtsgeldig, maar wie weet. Als je het aan de bibliotheek laat zien, zetten zij het misschien wel op je pas.’’ Als er eenmaal genoeg nieuwe lord en lady’s aangenomen zijn, is het plan om naar Schotland af te reizen om de micro-landgoedjes met eigen ogen te aanschouwen. ,,We zouden er een werkreis van kunnen maken. Maar dat is allemaal nog wel toekomstmuziek, hoor.’’

Het bedrijf is niet de enige die met een ludieke actie personeel probeert te werven. Onlangs liet Peak-It nieuwe werknemers hun contract ondertekenen aan boord van een vliegtuig en voerde OZMO sollicitatiegesprekken in een luchtballon.

Beloning

Huidige werknemers van Pink Elephant gaan - behalve Lamers dan - zonder adellijke titel door het leven. ,,We kregen al mails van veel van hen waar hun titel dan blijft.’’ Het bedrijf kan vooralsnog niet van iedereen een lord of lady maken. ,,Omdat het zo populair blijkt hebben we wel besloten om er een beloning van te maken als werknemers iemand aandragen. Wordt die persoon aangenomen, dan krijgen zij ook een titel.’’

