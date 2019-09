Dit kledingbedrijf geeft één geluksvogel 100.000 dollar om zijn droombaan te vinden

Kickboksen, bootcamp of toch liever yoga? Aanbod sport op het werk groeit

4 september Voor het werk nog even aan de gewichten hangen of om klokslag vijf in je sportkleding schieten voor een bootcamples: voor drukke werknemers is sporten op de werkplek een uitkomst, en er is meer keuze dan ooit. Ook de lessen op het eigen sportcentrum van de Amsterdamse Vrije Universiteit zitten steevast vol.