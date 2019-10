Dit kun je verdienen in de zorg

Salarissen op een rijOverweeg je een carrière in de zorg? Dan wil je vast weten wat je gaat verdienen als bijvoorbeeld verpleegkundige, kraamhulp of woonbegeleider. Nationale Vacaturebank zet de lonen voor verschillende functies op een rij.

De zorg is een brede branche met veel verschillende soorten functies en organisaties, waardoor salarissen best ver uit elkaar kunnen liggen. Het salaris kan afhankelijk zijn van zaken als het aantal jaren werkervaring, de grootte van het bedrijf, aan hoeveel mensen je leiding geeft en hoe specialistisch de functie is.



In de tabel hieronder vind je een indicatie van de bruto maandsalarissen bij verschillende functies, zowel voor starters als werknemers met vijf jaar werkervaring. Let op: deze bedragen kunnen in werkelijkheid afwijken door verschillende factoren. Bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslagen zijn bij deze bedragen niet inbegrepen.

Meer dan geld

De meeste mensen kiezen een baan in de zorg niet voor het salaris alleen. De voldoening die zij uit het werk halen, is hen vaak evenveel waard. Soms komt die voldoening uit onverwachte hoek, zoals bij Rianne Seekles. Haar carrière als verzorgende IG liep volgens een ander pad dan verwacht.



,,Ik wilde heel graag kraamverzorgster worden’’, vertelt ze. ,,Maar tijdens mijn eerste stage moest ik aan de slag bij een instelling met zwaar verstandelijk beperkte bewoners. Het leek me vreselijk.’’ Maar ze kwam tot een verrassende conclusie. ,,Ik vond het geweldig. Ik dacht dat er weinig mogelijk was met de doelgroep, maar ze kunnen meer dan je denkt, met de juiste begeleiding. Het is heel erg puur werk, heel bijzonder.’’ Inmiddels werkt ze met veel plezier op een zorgboerderij waar licht verstandelijk beperkte mensen werken en wonen.

Doorstromen

Ook met het salaris is Rianne tevreden, mits ze alle onregelmatigheidstoeslagen meetelt. Ze houdt er daarnaast rekening mee dat het binnen de zorg relatief makkelijk is om door te stromen naar een hogere functie. ,,Als ik meer wil verdienen, kan ik me laten bijscholen en ervoor zorgen dat ik op niveau 4 terechtkom. Uiteindelijk zou ik dan zelfs een hbo-studie verpleegkunde kunnen doen. Dat betekent meer salaris, maar voorlopig is dat niet het belangrijkste voor mij.’’

Secundaire voorwaarden

Onderhandelen over je loon is er meestal niet bij in de zorg: de afspraken over het salaris zijn vastgelegd in cao-schalen. Maar toch is het de moeite waard om door te vragen naar secundaire voorwaarden in bijvoorbeeld de thuiszorg, gehandicaptenzorg of kraamzorg. Vanwege personeelstekorten doen bedrijven vaak hun best om medewerkers extra in de watten te leggen.



Om te ontdekken wat bij jou past, is het goed om ervaring op te doen bij verschillende bedrijven. Rianne: ,,Ik ben via de gehandicaptenzorg en de thuiszorg uiteindelijk op een zorgboerderij beland. Je maakt zo kennis met veel verschillende organisaties en leert wat bij je past, ook qua arbeidsvoorwaarden en werksfeer.’’

