Dit tassenbedrijf helpt vrouwen in Suriname aan het werk

In 2015 kwamen Zoë Mezas en Pékula Starke, twee ondernemende dames met Surinaamse roots, tijdens een vakantie in Suriname uit nieuwsgierigheid terecht in een afgelegen dorpje waar Marrons wonen, afstammelingen van Afrikaanse slaven. De Marrons bouwden in de oerwouden een eigen gemeenschap op nadat ze zich van de slavernij hadden bevrijd. Doordat ze er zo afgelegen wonen, hebben ze hun eigen cultuur altijd weten te behouden.



De twee zagen dat de vrouwen in het dorpje wel hun eigen geld wilden verdienen, maar dat dit voor hen bijzonder lastig was. In de steden is wel werk te vinden, maar die zijn te ver reizen. Bovendien heersen in de Marron-gemeenschap traditionele opvattingen. Zo wordt van de vrouwen verwacht dat zij zich enkel met de zorg voor de kinderen en het huishouden bezighouden. Dat maakt de vrouwen in deze gemeenschap volledig afhankelijk van mannen voor geld.



Mezas en Starke besloten dat ze daar wat aan wilden veranderen. Mezas: ,,In Nederland werkte ik voor de gemeente in Amsterdam, maar ik voelde me er niet echt prettig. Voor mijn werk wilde ik liever iets doen wat ook goed is voor anderen. We zagen dat deze vrouwen zo graag aan het werk wilden, maar dat de mogelijkheden er niet waren. Wij wilden iets voor hen betekenen.’’

Naaimachine

De vrouwen beschikken over waardevolle vaardigheden, zagen Mezas en Starke. In Suriname is het heel normaal om zelf kleding te maken en ook in de Marron-dorpjes hebben veel vrouwen hun eigen naaimachine. Zo ontstond het idee voor de sociale onderneming Talking Prints, waarbij de ondernemers het werk naar de vrouwen toebrengen. In hun eigen huis maken de vrouwen tassen en haaraccessoires. ,,Wij maken de ontwerpen en brengen de materialen naar de dames zodat zij ermee aan de slag kunnen.’’

De twee ondernemers zegden hun baan in Nederland op en maakten van Paramaribo hun nieuwe thuisbasis. ,,Voor die reis zou ik vijf maanden naar Suriname gaan, maar ik ben eigenlijk nooit meer teruggekomen naar Nederland.’’

Traditionele prints

Inmiddels bestaat de sociale onderneming Talking Prints alweer vier jaar en hebben ze twaalf vrouwen vast in dienst die de textielproducten maken. Op de tassen en haaraccessoires zijn traditionele prints te zien en borduurwerken die al generaties lang zo worden gemaakt. Via winkels in Suriname en Nederland en de webshop worden de producten verkocht.

Er wordt de vrouwen niet alleen geleerd om textielwerken te maken. De ondernemers brengen ze ook basiskennis bij over werkethiek. ,,Als het de dames niet lukte om honderd items op tijd klaar te krijgen, kregen we eerst niets van ze te horen.” Inmiddels snappen de vrouwen dat ze het door moeten geven als de planning niet wordt gehaald. ,,We leren ze daarnaast omgaan met salaris en budgetten. We zijn ook meegegaan bij het openen van een bankrekening. Dat zijn voor ons basisdingen, maar zij wisten niet hoe dat allemaal werkt.”

Verzet

De mannen uit de twee dorpjes waar Talking Prints mee samen werkt waren in het begin minder enthousiast over de nieuwe bijverdiensten van hun vrouwen. ,,Er was wat verzet, sommige vrouwen mochten van hun man niet werken,” vertelt Mezas. Sinds er mannen ook bij betrokken zijn, bijvoorbeeld in de rol van chauffeur, is er echter meer begrip voor het project. ,,Ze zijn er inmiddels blij mee want er komt zo toch weer wat meer geld in het laatje.”

Volledig scherm Stof met vrolijke print wordt bewerkt door een van de vrouwen. © Privé-archief

Talking Prints heeft de vrouwen niet alleen financieel minder afhankelijk gemaakt, maar ook meer zelfvertrouwen gegeven. Ze geloven inmiddels dat verandering mogelijk is voor hen. ,,De vrouwen bloeien helemaal op. Ze zijn door het project een stuk zelfstandiger, ondernemender en minder afhankelijk geworden. Een van hen doet er nu zelfs nog werk naast en maakt lakens voor het hele dorp.”

Volgende generatie

De dames zijn niet alleen een voorbeeld voor vrouwen uit andere dorpen, maar ook voor hun eigen kinderen. ,,Een Marron-vrouw krijgt gemiddeld zeven kinderen, die mogen ook een beetje meehelpen, met de stof knippen bijvoorbeeld. Zo leert de volgende generatie dat vrouwen gewoon hun eigen geld kunnen verdienen.”

Zoë en Pékula zijn nu hard bezig om het verhaal van Talking Prints aan meer Nederlanders te vertellen. ,,Een keer per jaar komen we terug en laten onder meer op festivals zien dat je met een kleine stap veel kunt bereiken. Nederlanders zijn over het algemeen heel erg gefocust op zichzelf, maar het is goed om ook eens stil te staan bij anderen.” Ook willen ze Nederlanders uitdagen om meer opvallende kleuren en prints te gaan dragen. Mezas: ,,Ze durven het nog niet zo goed volgens mij.”

