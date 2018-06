Dit toerismebedrijf wil het nieuwe Booking.com worden

Het Enschedese bedrijf Hi, hi Guide timmert flink aan de weg en is ambitieus. In 2021 wil het wereldwijd 100.000 'medewerkers' hebben.

Onpersoonlijk en te duur. Dat is de ervaring die Hubert Nijmeijer had bij de gids waar hij op vakantie gebruik van maakte, vertelt hij tegen Tubantia. De Enschedeër kreeg pas echt leuke dingen te zien en te horen van een vriendelijke taxichauffeur, die hem tips gaf en van alles over de stad vertelde. Het bracht hem op een idee.

Vier jaar geleden zette hij het bedrijf Hi, hi Guide op, een netwerk van lokale gidsen. Gewoon, mensen uit de stad, met hun eigen interesses en voorkeuren, die niet te beroerd zijn om daarover en over de mooiste plekjes in hun stad voor iets meer dan tien euro per uur te vertellen. Sinds november vorig jaar is Nijmeijer er samen met Tom Groeneveld fulltime mee bezig en met succes; inmiddels 'werken' er ruim 2000 gidsen voor de Enschedeërs, in meer dan veertig verschillende landen.

Start-up van het jaar

Het concept is volgens vakgenoten zo sterk, dat ze er in Amsterdam de prijs 'Travel Startup of the Year' voor kregen.

Het sterkt Nijmeijer en Groeneveld in hun ambitie, want daaraan is geen gebrek. „We willen in 2021 in 4.500 steden wereldwijd gidsen hebben”, zegt Groeneveld overtuigend. „100.000 gidsen in totaal.”

Ze werven mensen via advertenties en sociale media, op die manier verwacht Groeneveld dat het bedrijf snel groeit. En hij hoopt dat de titel die ze in Amsterdam kregen voor hun werk, ze aan extra investeerders helpt. „Het gaat om naamsbekendheid, een sterk concept, blijven dromen en die dromen waarmaken”, zegt Groeneveld. „Het kan gewoon in Enschede ontstaan! Booking.com, Thuisbezorgd.nl; wij willen de volgende zijn.”