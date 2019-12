Dit verdient Lauri (25), ‘een van de duurste trouwfotografen van Nederland’

Wat verdien je?

,,Dit jaar is het weer opbouwen, want ik ben sinds begin mei terug in Nederland nadat ik anderhalf jaar in Australië heb gewoond. Gelukkig liep mijn bedrijf hier meteen weer goed. Qua jaarcijfers zit ik op 52.000 euro bruto. Als ik dat deel door 12 is dat 3400 euro per maand. Een deel daarvan gaat naar de belasting en en een kwart naar zakelijke uitgaven, dus ik geef mijzelf zo’n 1500 euro loon per maand.”

Blij mee?

,,Ik zou het liefst rond de 1600 - 1700 euro per maand zitten. Volgens m’n boekhouder kan dat ook, maar ik ben er nog voorzichtig mee. Zeker omdat ik net terug ben in Nederland.”

Hoeveel uur werk je per week?

,,Twee jaar geleden was dat 60-70 uur per week. Ik kom deze zomer net uit een burn-out. Juni was m’n dieptepunt. Nu werk ik rond de 20-24 uur. Ik heb sinds kort een kantoor. Als ik daar niet ben check ik mijn mail ook niet. Instagram dan weer wel, daar komt het grootste deel van m’n klanten vandaan.”

Wat reken je voor een shoot?

Voor een bruiloft in Nederland vraag ik voor zes uur filmen 2100 euro. Elk uur extra kost 200 euro. Voor fotograferen 1700 euro voor zes uur en elk uur extra kost 150 euro.”

Is er een verschil tussen je verdiensten in Nederland en in Australië?

,,Het viel me tegen, de lonen voor werknemers liggen hoger en het leven is daar duurder, maar mensen willen niet meer geld betalen voor een trouwfilm dan in Europa. Het minimumloon in vaste dienst is 25 dollar per uur. Omgerekend is dat 15,16 euro per uur. Als ondernemer houd ik per uur minder over.’’

,,Ik ga in februari terug naar Australië en dan vraag ik 5500 dollar voor een video. Omgerekend is dat 3400 euro. Ter vergelijking, ik ga een bruiloft filmen in Italië en daar krijg ik 4000 euro voor. Dat zegt wel iets over hoe ingewikkeld het is qua prijs.”

Hoe heb je je loon berekend?

,,M’n moeder is ook ondernemer en vertelde over de methode ‘profit first’ waarin je verschillende percentages en potjes hebt: Een apart potje voor investeringen, pensioen, inkomsten, sparen en salaris. Ik maak 30 procent van mijn inkomsten over naar het potje salaris en 10 procent naar het potje sparen. Ik weet dat opdrachten blijven komen, maar mocht dit opeens stoppen dan kan ik sowieso drie maanden doorleven zonder dat ik in de problemen kom.”

En hoe heb je het bedacht met pensioen?

,,Nu spaar ik 60 euro per maand. Dat bedrag heb ik overgenomen van een vriendin die zelf een vaste baan heeft en ook zoiets doet. Ik doe het gewoon en kijk hoe ver ik ermee kom.’’

Heb je al veel opdrachten staan voor 2020?

..Ze lopen binnen. Voor volgend jaar ben ik voor video volgeboekt, voor fotografie nog niet. Ik wil het graag afwisselend houden. En daarbij: in video zit veel meer werk dan fotografie.”

Ooit in loondienst gewerkt?

,,Nee. Naja, bijbaantjes. Tussen mijn 14e en 18e in de horeca en soortgelijke baantjes. Ik ben tijdens mijn studie journalistiek begonnen met mijn bedrijf. De zelfstandigheid van het ondernemen past bij mij. Ik hou van buiten de lijntjes werken. Zo kan ik bijvoorbeeld dit voorjaar naar Australië.”

Weet je wat je ‘concullega’s’ verdienen?

,,Nee, ik heb oprecht geen idee. Ik weet dat er mensen zijn die minder en heel veel meer verdienen.”

Zou je het willen weten?

,,Nee, niet echt. Ik ben een van de duurste trouwfotografen in Nederland. Ik kijk natuurlijk wel naar wat ze vragen, maar ik zou niet weten hoeveel bruiloften ze aannemen en hoeveel ze aan het einde van de maand onder aan de streep overhouden. Ik heb geen zin in vergelijken.”

Verdient Lauri genoeg?



Leeftijd: 25

Aantal jaar werkervaring: 4

Aantal werkzame uren per week: 20-24

Branche: Creatie/design/journalistiek



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 1520 euro. ,,Dat is wel goed om te weten. Ik dacht dat ik lager zat dan het gemiddelde. Mensen die met mij afgestudeerd zijn verdienen volgens mij vaak meer, dus dit had ik niet verwacht. Leuk!”



