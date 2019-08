Dit vinden we de grootste afleiders op ons werk

Menig Nederlandse werknemer komt niet optimaal aan werken toe. In een onderzoek van ADP geeft 71 procent aan belemmerd te worden in hun productiviteit. Inefficiënte systemen en slecht management worden het meest genoemd als boosdoener.

Het onderzoek naar productiviteitsbarrières is gedaan door HR- en payrollbedrijf ADP, waarin 10.000 deelnemers uit acht landen hun mening gaven over actuele thema’s op het werk. Onder hen waren 1400 Nederlanders. Een aanzienlijk aantal van hen blijkt vaak afgeleid te worden tijdens het werk. ,,zeven op de tien geeft aan barrières te ondervinden. Echt een flink aantal’’, zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP.

Minst slecht

Het goede nieuws: we zijn er hier wel beter aan toe dan werknemers in andere landen. In Spanje en Duitsland geeft maar liefst 84 procent aan belemmerd te worden in hun productiviteit, op de voet gevolgd door Italië met 82 procent. ,,We doen het als land het minst slecht, laten we het zo zeggen. Toch moeten ook de Nederlandse cijfers werkgevers wakker schudden.’’

Brand ziet opvallende resultaten in het onderzoek. ,,Er zitten wel wat verrassingen in. Van tevoren hadden we gedacht dat de privételefoon als storende factor een hogere plaats zou behalen: iedereen zit de hele dag op zijn mobiel, zo lijkt het. Maar er is hierin een groot verschil tussen de leeftijdsgroepen. Ondervraagden boven de 40 noemen de telefoon veel minder vaak als belemmering.’’

De aanwezigheid van verschillende generaties op dezelfde werkvloer kan effect hebben op de efficiëntie en de productiviteit. ,,Ik zie dat bij ons eigen bedrijf, waar we nu drie generaties bij elkaar hebben werken. Die begrijpen elkaar niet altijd. De millennials krijgen het liefst alle stukken op hun telefoon, doen er ook alles op, terwijl de oudere generatie nog naar de vergadering komt met een map met papieren’’, vertelt Brand. ,,Verschillende generaties verlangen verschillende dingen om goed te kunnen werken. Als management moet je dat in goede banen kunnen leiden.’’

Volledig scherm De ranking van productiviteitsbarrières. Slecht management op plek twee is sterk gestegen. Door de aantrekkende arbeidsmarkt wordt ook een gebrek aan collega’s die kunnen helpen (op 4) door veel ondervraagden genoemd. © ADP

Slecht management staat echter op nummer twee in de ranking van productiviteitsbarrières. ,,En wordt bovendien vaker genoemd dan voorheen. Bij een eerder onderzoek noemde nog 19 procent het als belemmering, maar nu is dat gestegen naar 23 procent.’’ Deze belemmering wordt daarnaast vaker genoemd door ondervraagden onder de 35 jaar. ,,Dat kan erop wijzen dat hun management niet aan de verwachtingen van een nieuwe generatie werknemers kan voldoen.’’

Openstaande vacatures

Brand ziet verder de gevolgen van de aangetrokken arbeidsmarkt terug in de lijst. ,,Op plek vier zie je een gebrek aan collega’s die kunnen helpen. Vacatures staan tegenwoordig lang open. Als een collega vertrekt, duurt het lang voordat er een vervanger gevonden is. In de tussentijd komt dat werk terecht op de schouders van anderen. Die moeten vervolgens werk doen wat eigenlijk niet tot hun takenpakket behoort. Dat belemmert de productiviteit natuurlijk enorm.’’

Onbetwiste nummer één op de lijst zijn echter inefficiënte systemen en processen. ,,Systemen en processen veranderen met de tijd, maar als die verandering niet goed wordt doorgevoerd, ontstaan complicaties. Maar dat is eigenlijk van alle tijden. Problemen met inefficiënte systemen zijn een soort evergreen in dit soort lijsten en blijken lastig uit te bannen.’’

Toch iets doen om de productiviteit te verbeteren? Bespreek het onderwerp met elkaar en maak heldere afspraken, raadt Brand aan. ,,Ga je telefoneren en verwacht je dat het gesprek langer duurt dan een minuut? Loop even ergens anders naartoe zodat je collega’s geen last van je hebben. Is er teveel intern mailverkeer? Spreek met elkaar af dat je niet ieder mailtje meer naar iedere collega doorstuurt maar alleen mailt als het echt moet. Het zijn simpele dingen die veel verschil kunnen maken.’’