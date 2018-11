Dit volleybalteam is zelfsturend: geen coach, geen leiding

In mei schreef Richard Engelfriet een kritische column over zelfsturing. Naar aanleiding van die column nodigde Thijs van Noorden, naar eigen zeggen lid van het eerste zelfsturende sportteam, hem uit om met eigen ogen te zien hoe zelfsturing bij hen werkt. Zonder coach dus.

In de sport is het hebben van een trainer net zo normaal als een kerkdienst in Staphorst. Of je nu als 6-jarige pupil bij de F’jes aan de slag gaat of Lionel Messi heet: er is altijd een coach die je vertelt wat je moet doen. We geloven graag dat Jac Orie ons land acht gouden schaatsmedailles heeft bezorgd en dat Jacco Verhaeren het verschil heeft gemaakt bij de zwemrecords van Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband en Ranomi Kromowidjojo.

Die overtuiging staat in schril contrast met het geloof in zelfsturing bij overheid en bedrijfsleven. Boeken van Ricardo Semler vliegen als warme broodjes over de toonbank. In Nederland heeft Jos de Blok met zijn zelfsturende thuishulpen dezelfde status als de predikant in Staphorst.

Wie heeft er gelijk? Dat weten we niet. De wetenschap heeft vooralsnog geen eensluidend antwoord: zelfsturing werkt soms, maar soms ook niet. Het succesrecept is nog altijd niet gevonden. Zelfsturing mislukt regelmatig. En organisaties met bazen blijken ook prima te kunnen functioneren.

Wie met zelfsturing aan de slag wil gaan, moet dat in mijn ogen dus doen vanuit één motivatie: omdat het je aanspreekt. En dat is precies de reden dat ik zo gecharmeerd ben van profvolleyballer Thijs van Noorden. Hij is een interessant zelfsturend experiment gestart met zijn team Coníche Topvolleybal Zwolle. Maar is ook de nuchterheid zelf gebleven. Een houding waar zelfsturinggoeroes nog wat van kunnen leren.

5 Minuten

Aan het begin van de training bespreken de teamleden in 5 minuten wat ze willen leren. Thijs en zijn teamgenoten vinden dat veel prettiger dan een trainer die bedenkt hoe de training eruit moet zien en dan enkel feedback geeft op wat hij belangrijk vindt en ziet.

De discipline is, naar eigen zeggen, toegenomen. Gingen de teamleden vroeger ‘keten’ als de trainer even ging plassen, nu hebben ze geen schoolmeester meer die hen zegt wat ze moeten doen. De eigen verantwoordelijk staat voorop. Er zijn amper regels en voorschriften: de teamleden functioneren prima zonder protocol dat hen vertelt dat ze op tijd op de training moeten zijn.

Spelers opgestapt

De aanpak werkt overigens niet voor iedereen. Het team heeft afscheid moeten nemen van spelers. Zeker als de resultaten tegenvallen, is er bij sommigen de behoefte aan een leider die zegt hoe het moet. Net zoals veel sporters het fijner bleken te vinden als iemand anders hen bij de hand neemt en helpt met het ontwikkelen van talent.

En daar zit voor Thijs ook de essentie van het experiment: ,,Laat mensen vooral zelf nadenken wat voor hen werkt, in plaats van blind te kiezen voor een trainer of voor zelfsturing. In de sport weet iedereen dat er niet één weg is naar succes of een weg die automatisch leidt tot Olympisch succes. Iedereen moet vooral geloven wat hij zelf wil. Als je niet open staat voor zelfsturing, is dat uiteraard ook prima. Maar omgekeerd vind ik het ook raar dat mensen altijd maar blijven geloven in de toegevoegde waarde van een traditionele trainer die alles bepaalt.”