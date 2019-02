Dit zijn de beste plekken op de wereld om een baan te vinden

Wie in het buitenland wil werken, kan kiezen uit de hele wereld. Hoe maak je de beste keuze? HousingAnywhere stelde een lijst samen met de beste plekken in het buitenland om een baan te vinden. Opvallend is de aantrekkelijkheid van Duitsland.

Een lijst met de beste plekken om een baan te zoeken, begint met een inventarisatie wat starters belangrijk vinden. Want de klanten van HousingAnywhere, een verhuurplatform dat actief is in zestig landen, zijn vooral masterstudenten en PhD-studenten. ,,Allereerst moeten er banen zijn”, zegt Simone Pouw van HousingAnywhere. ,,We hebben voor onze lijst op LinkedIn gekeken naar het beschikbare aantal banen per stad. Maar starters vinden het ook belangrijk dat ze goed kunnen aarden in een buitenlandse stad.”

Salaris is volgens Pouw niet het belangrijkste voor deze doelgroep, maar dat hebben ze wel meegenomen in de lijst. En daarnaast de kosten van levensonderhoud. ,,We hebben gekeken welke bedrijven er in een stad zitten. Start-ups en grote invloedrijke bedrijven zijn sneller geneigd buitenlandse werknemers aan te nemen. En als ik zelf met buitenlandse collega’s spreek, noemen ze de cultuur van belang voor de plek waar ze willen wonen en werken.”

Nummer 1

De nummer 1 in de lijst is opvallend. Niet Amerikaans, niet Londen, niet een stad waar toeristen van over de hele wereld massaal naartoe trekken. Maar misschien juist daarom een ideale woon- en werkstad die vaak over het hoofd wordt gezien: München. Ook Simone Pouw was verrast door de uitslag van het onderzoek. ,,Ik had een heel ander beeld bij München, maar daar is juist een bijzondere omslag aan de gang. Er zijn veel start-ups en veel jonge mensen die iets tegenover de dominante oude auto-industrie willen zetten. En het blijkt er dus heel prettig wonen te zijn.”

München is nog geen magneet voor Nederlanders die naar het buitenland willen. Ons beeld van München is wellicht nogal gedateerd door de Duitse krimiserie Derrick en het EK van 1988. We zien Duitsland te snel over het hoofd als we denken aan werken in het buitenland. Terwijl: de oosterburen staan met drie steden in de top tien (München 1, Berlijn 6 en Frankfurt op 7) en vijf in de top 20 (Keulen 18, Stuttgart 20). De Verenigde staten doen het iets minder met vier steden in de top 20 (San Francisco op 2, Boston 4, Seattle 9 en Los Angeles 14). Banen genoeg in de VS, alleen zijn de kosten voor levensonderhoud torenhoog, zeker in een stad als San Francisco.

Nederlandse steden

De Nederlandse steden in de lijst zijn te vinden op plek 11 (Amsterdam), 32 (Rotterdam), 57 (Den Haag) en 58 (Eindhoven). Pouw vermoedt dat een stad als Eindhoven in de toekomst gaat stijgen. ,,Ieder jaar veranderen de cijfers natuurlijk en ik denk dat Eindhoven, maar ook steden in Spanje het steeds beter gaan doen in de toekomst. Daar gebeurt veel om buitenlandse werknemers naartoe te trekken.”

Wie puur voor het beschikbare aantal banen gaat, zit het beste in Moskou. Vind je salaris belangrijk, dan staat San Francisco op de eerste plek, gevolgd door vier Zwitserse steden. Het goedkoopste woon je in twee Indiase steden. De meeste start-ups vind je in München en Berlijn. Noorwegen en Denemarken scoren op kwaliteit van leven, terwijl ze het meest open minded zijn in Wellington, Nieuw-Zeeland, gevolgd door wederom München.

De top tien steden om een baan te vinden:

1. München

2. San Francisco

3. Zürich

4. Boston

5. Londen

6. Berlijn

7. Frankfurt

8. Toronto

9. Seattle

10. Kopenhagen