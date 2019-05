Dit zijn de ideale momenten om opslag te vragen

Je werkt hard en vindt dat je toe bent aan loonsverhoging. Dan moet je erom vragen, want opslag krijg je niet in de schoot geworpen. Wat is de beste timing voor zo’n gesprek met je baas? En hoe bereid je je voor?

1. De start van een nieuw project

Ga je een nieuw project doen of krijg je nieuwe verantwoordelijkheden? Als je takenpakket verandert, is het een ideaal moment om ook een hoger loon te bespreken. Kun je niet direct een loonsverhoging krijgen, stel dan voor om het er na zes maanden nog eens over te hebben. Presteer je goed, dan heb je er weer een argument bij.

2. Het einde van een project

Een project dat succesvol is afgerond, is zeker een goede aanleiding voor loonsverhoging. Helemaal als je het slagen van je project kunt aantonen met concrete cijfers. Heb je de targets gehaald, bleef je binnen of zelfs onder het budget? Dat zijn overtuigende argumenten waarmee je zelfvertrouwen uitstraalt, en je die opslag binnenhaalt.

3. Je evaluatiegesprek

Het beoordelingsgesprek is het ideale moment om loonsverhoging te vragen. Bereid je voor door twee of drie sterke argumenten te bedenken. Dat kan dat succesvolle project zijn, nieuwe uitdagingen in je functie of targets die je behaald hebt. Laat je baas vooraf wel weten dat je het over opslag wil hebben, dan kan hij of zij zich er ook op voorbereiden.

4. Als je een baan krijgt aangeboden

Als je door een headhunter of een concurrent wordt benaderd met een mooie baan, dan heb je natuurlijk een prachtig argument in handen om je werkgever om opslag te vragen. Je baas kan het alleen maar waarderen dat je niet direct vertrekt, maar eerst kijkt wat de mogelijkheden zijn binnen je huidige functie. Je trouw mag beloond worden.

5. In de lente of de herfst

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de lente het beste moment is om om opslag te vragen. In de herfst zijn bedrijven bezig hun boekjaar af te ronden en staat hun hoofd niet naar onverwachtse loonkosten, zeggen de onderzoekers. De perfecte timing voor jouw bedrijf moet je aanvoelen, of vraag het na bij human recourse.

Om opslag vragen? Zo bereid je je voor

Zorg dat je een realistisch loon vraagt. Wees dus op de hoogte van de marktconforme beloning van jouw functie, bijvoorbeeld door het Salariskompas in te vullen.



Wacht niet te lang: hoe verser jouw successen zijn, hoe meer je baas geneigd zal zijn je loon te verhogen.



Kom met twee of drie redenen waarom jij loonsverhoging verdient. Geslaagde projecten, uitbreiding van je functie en gehaalde targets zijn allemaal sterke argumenten.



Bedenk van tevoren wat je minstens wil verdienen en ga daar net boven zitten. Op die manier kom je er tijdens de onderhandelingen niet bekaaid vanaf.

Wil je meer salaris? Zó regel je dat. Coach Charlotte van 't Wout geeft drie tips: