Dit zijn de meest populaire steden in de wereld om te werken

Europeanen werken graag in Amsterdam, maar in Eindhoven daarentegen helemaal niet, blijkt uit onderzoek. Op landelijk niveau wordt Nederland ingehaald door landen als België en Duitsland. ‘Als werkgever hebben we – denk ik – een slecht imago gekregen.’

In het onderzoek, uitgevoerd door databedrijf voor de arbeidsmarkt Intelligence Group, kregen ruim 64.000 mensen uit 28 Europese landen de vraag in welke stad op aarde zij het liefst zouden werken. Amsterdam staat op plek 12 in de wereldranglijst en is daarmee een 'populaire’ stad.

Een goede score, vindt Jeroen van Haaren, stedelijk econoom van de Erasmus Universiteit. ,,De stad is relatief klein in vergelijking met andere internationale steden. Amsterdam is wel een stad met grote bekendheid, een diverse economie met veel voorzieningen en bovenal een goed vestigingsklimaat. Over het algemeen is het in Amsterdam – en eigenlijk heel Nederland – goed geregeld op institutioneel gebied. We worden hier als burgers beschermd door democratisch vastgestelde wetten.’’

Eindhoven

Overige Nederlandse steden blijken een stuk minder aantrekkelijk. De eerstvolgende Nederlandse stad op de lijst is Den Haag (plek 87), gevolgd door Rotterdam (plek 96) en Utrecht (plek 129). Eindhoven is op plek 316 beland. Een lage score, vindt Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group. ,,Eindhoven staat bij weinig buitenlanders hoog op het verlanglijstje, omdat het weinig bekendheid geniet. Dat betekent echter niet dat er weinig mensen uit binnen- en buitenland werken. Er zijn heel veel grote partijen gevestigd in Eindhoven, die werknemers uit alle delen van de wereld aannemen, zoals bijvoorbeeld Philips.’’

Een mogelijke oorzaak voor de lage plaats van Eindhoven is het imago van het werk dat er te vinden is. De arbeidsmarkt in Eindhoven was jarenlang sterk gespecialiseerd: banen waren er vooral te vinden in de techniek. Van Haaren: ,,Dat is in de afgelopen jaren wel veel minder geworden. Maar, steden zoals Amsterdam en Den Haag hebben nog steeds een breder profiel qua werkgelegenheid, wat het mogelijk aantrekkelijker maakt bij een grotere groep.’’

Volledig scherm De top 15 van favoriete landen om te werken. Amsterdam heeft een twaalfde plaats. Londen, op de eerste plaats, is in procenten bijna vijf keer zo populair. © Intelligence Group

Londen

De nummer één favoriete stad om te werken blijkt Londen te zijn, op twee New York en op drie Parijs. ,,Dat is niet echt verrassend’’, zegt Waasdorp. ,,Dat zijn historisch gezien wel de meest populaire steden.’’ De grote populariteit van Londen - 25,7 procent zou daar wel willen werken - ligt waarschijnlijk aan het feit dat de steekproef onder Europeanen is gehouden. ,,Europeanen zijn eerder geneigd om naar Londen te gaan dan naar Amerika. Als je kijkt naar de populariteit van landen en steden zijn die landen en steden die dichterbij liggen nu eenmaal het meest geliefd. Dat kan te maken hebben met een gemeenschappelijke taal die gesproken wordt, maar ook met het feit dat je sneller weer thuis bent.’’

Hij vermoedt dat de resultaten anders waren geweest als een Aziatische steekproef bij het onderzoek was betrokken. ,,Als je de vraag: ‘in welke stad zou je het liefst willen werken’ – ook aan Aziatische mensen zou stellen, dan scoren steden als Hongkong, Singapore en Sydney veel hoger.’’

Populair

Is het eigenlijk gunstig voor steden om een hoog plekje in te nemen op de wereldranglijst? Het antwoord is 'ja', volgens van Haaren. ,,Een aantrekkelijke stad met hoogopgeleid personeel trekt topbedrijven aan. Topbedrijven trekken weer andere topbedrijven aan, wat zorgt voor werkgelegenheid. Dat het dus van belang is voor de groei van een stad, staat vast. Al blijft de vraag: volgen de mensen bedrijven of andersom? Naar mijn mening is het beide; het is iets wat zichzelf versterkt.’’

Waasdorp vindt een hoog plekje op de ranglijst geen doel op zich. ,,Je kunt ook een hele aantrekkelijke regio zijn, zonder dat je bovenaan het lijstje staat. Steden moeten ervoor zorgen dat ze weten waar hun talenten en behoeftes op de internationale arbeidsmarkt liggen. Daar moeten ze vervolgens op inspelen.’’

Nederland

In een vergelijkbare analyse van vorig jaar keek Intelligence Group naar de populariteit van verschillende landen op werkgebied. Nederland eindigt op een vijftiende plek, en scoort daarmee lager dan buurlanden België (12) en Duitsland (3). Een teleurstellend resultaat, aldus Waasdorp. ,,Nederland stond altijd bekend als tolerant land, maar als werkgever hebben we – denk ik – een slecht imago gekregen, met name voor Poolse werknemers. Duitsland is door de opstelling van Angela Merkel tegenover immigranten juist in tolerantie gestegen.’’

Volgens econoom Van Haaren moet je Nederland niet met België en Duitsland willen vergelijken. ,,Het is lastig om precies vast te stellen waarom onze buren het beter doen. België heeft met de vestiging van de Europese Unie in Brussel natuurlijk wel een groot internationaal voordeel. Dat trekt namelijk internationale bedrijven aan die baat bij hebben bij de nabij gelegen vestiging.’’ Duitsland is vergeleken met Nederland simpelweg een maatje te groot. ,,Duitsland is de motor van de Europese economie. Daar vindt zoveel meer productie en consumptie plaats.’’

De Verenigde Staten is het meest populaire land om te werken, gevolgd door Canada op twee. Wat niet verrassend is, volgens Waasdorp. ,,Daar zijn grote, bekende steden, die historisch gezien veel bekendheid genieten.’’

