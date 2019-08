Dit zijn de populairste werkgevers in jouw regio

Waar wil Nederland graag werken? Databedrijf Intelligence Group keek voor het eerst naar de populairste werkgevers op provinciaal niveau. In de randstad werkt men graag voor multinational Shell of Het Rijk, in onze noordelijkste provincies zijn ziekenhuizen populaire werkgevers en in het oosten hebben gemeentes en de politie een goede naam.

Arbeidsmarktdeskundige Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group ziet opvallende uitkomsten in de resultaten. ,,De normale grote landelijke merken staan ertussen - een Shell of een Philips - maar nu komen ook de lokale kampioenen bovendrijven. Dit zijn bedrijven die misschien relatief gezien niet zo groot zijn maar in hun eigen regio een heel sterk lokaal merk hebben opgebouwd.’’

Zo staat in Noord-Brabant chipfabrikant ASML op nummer één en in Limburg DSM. ,,ASML is echt het kloppend economisch hart van de regio daar en heeft een reputatie die daar bij past. DSM is van oorsprong een Limburgs mijnbedrijf met sterke wortels in de regio, ook dat zie je hier terug.’’

Dit zijn de populairste werkgevers van Nederland per provincie. Klik op de naam van een provincie om de top 3 te zien (tekst gaat verder onder de kaart):

Minder bekend

Sommige lokale kampioenen zullen mensen buiten de desbetreffende regio minder bekend voorkomen. ,,In Zeeland staat SVRZ bovenaan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik even op moest zoeken wat voor bedrijf dat is: een Zeeuwse zorgaanbieder. In veel provincies zie je daarnaast dat regionale ziekenhuizen het goed doen, zoals het Isala in Overijssel en ziekenhuis Nij Smellinghe in Friesland.’’

Quote In Drenthe bestaat de top-3 zelfs volledig uit gemeentes Geert-Jan Waasdorp, Arbeidsmarktdeskundige

In vrijwel alle provincies gooien overheidsinstanties hoge ogen. ,,Het Rijk en verschillende gemeentes staan overal wel bekend als goede werkgevers. In Drenthe bestaat de top-3 zelfs volledig uit gemeentes. Assen, Emmen en als derde - dat is wel grappig - de gemeente Groningen. Drentenaren zouden daar dus graag naartoe reizen om te werken.’’

Veertig minuten reistijd

De populariteit binnen de eigen regio is een belangrijke graadmeter voor werkgevers, aldus Waasdorp. ,,Veel bedrijven zetten in op landelijke zichtbaarheid - ze willen in heel Nederland bekend zijn - en dat is prima, maar dit onderzoek laat zien dat je ook je reputatie in je eigen regio niet moet vergeten.’’ De regionale zichtbaarheid is belangrijk om talent aan te trekken. ,,In Nederland zijn mensen minder snel bereid om lange afstanden te reizen voor werk - zeker in vergelijking met andere landen. Veertig minuten reistijd vindt men al veel. Je zal als bedrijf je werknemers vooral uit de omliggende regio moeten halen en daar een goede naam moeten hebben.’’