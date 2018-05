Dit zijn de rijkste jonge ondernemers van Nederland

De lijst is gevarieerder dan ooit. Dat zegt Sonny Motké, de samensteller van de lijst bij tijdschrift Quote. Vorig jaar zagen ze een grote instroom van ouderwetse handel: ondernemers die handelen in fysieke producten als aardbeien of vlees. Die zijn dit jaar wel blijven staan, maar er zijn ook 27 nieuwkomers. Motké: ,,Sommige daarvan zijn gigantisch hoog binnengekomen, zoals Robert Vis van Messagebird. Met 50 miljoen is hij nieuw op plek 10. Verder maken de vastgoedboeren een kleine comeback, zoals Lee Foolen van City Pads, die binnengekomen is op plek 5 met 65 miljoen.''

Bijzonder vindt hijzelf de opkomst van Niels Verwij van Dekbed Discounter. ,,Hoe kan iets met dekbedden nou zo enorm zijn, denk je? Maar deze jongen heeft de markt voor dit product weten open te breken. Nu staat hij toch met 8 miljoen nieuw in de lijst.''

Vrouwen

Opvallend is het aantal jonge vrouwelijke ondernemers op de lijst. Dat zijn er niet veel. ,,Dat vinden wij ook jammer. We hebben er dit jaar drie op de lijst, waarvan er twee model zijn – Doutzen Kroes en Lara Stone - en er één echt onderneemt, dat is Nikkie Plessen met haar modemerk. We hebben echt gezocht, maar de succesvolle vrouwen die we vonden of aangedragen kregen hadden net te weinig vermogen om op de lijst te komen, waren niet selfmade want hadden bijvoorbeeld familiegeld of waren al veertig jaar of ouder. Misschien dat zij iets later pieken? We hopen in de toekomst in ieder geval meer vrouwen te kunnen toevoegen.''

Quote Eerst stond je er met 4 of 5 miljoen nog in, nu is plek 100 goed voor 8 miljoen Sonny Motké

Er is volgens Motké sprake van een generatiewissel. ,,Van de top-3 van vorig jaar zijn er twee al uit omdat ze inmiddels te oud zijn. De nummer 1 van dit jaar, Paul de Jong van Coolblue, is nu 39 jaar en zal er volgend jaar niet meer tussen zitten. We zijn benieuwd wie er de komende jaren naar de top doorstroomt. Ook is de ondergrens om op de lijst te komen aan het stijgen. Eerst stond je er met 4 of 5 miljoen nog in, nu is plek 100 goed voor 8 miljoen. Het wordt wel een elitelijstje.''

Wat vinden de ondernemers er zelf van dat ze in de lijst staan? ,,Als we hen bellen, merken we wel dat ze trots zijn. Het is nogal wat, op zo’n leeftijd zo succesvol zijn. Jonge ondernemers willen ook wel weten waar ze ongeveer op de lijst komen, die vraag krijgen we voor de Quote 500 niet zo snel. Onderling zijn ze best competitief, zo horen we. Sommigen kennen elkaar en bellen de ander dat ze hoger zijn geëindigd.''

De top 3 van de Jonge Selfmade Miljonairslijst van 2018



1. Paul de Jong (39) is vanaf heden de meest vermogende ondernemer die zonder de hulp van papa en mama een succesvolle zaak uit de grond heeft gestampt. Hij is de minst bekende oprichter van elektronica- en witgoedgigant Coolblue en is goed voor 320 miljoen euro.



2. Het zilver gaat naar een nog onbekendere figuur: de extreem mediaschuwe Peter Becker (38). Hij is de drijvende kracht achter PB Web Media, dat traffic genereert voor de meest populaire adressen van het internet. Inderdaad, pagina's in de afdeling games en porno. Het vermogen van de Haarlemmer steeg met 90,9 procent naar 105 miljoen euro, waardoor de Quote 500 in het vizier komt.



3. De laatste trede op het ereschavot wordt gedeeld door een duo: huis- en tuinboeren Wouter Bakker (34) en Gerjan den Hartog (38). Zij zijn de oprichters van online warenhuis VidaXL, dat inmiddels een jaarwinst van 22 miljoen euro aflevert op een omzet van 180 miljoen. De snelste stijgers van de lijst - maar liefst 400 procent - zijn goed voor 75 miljoen euro per persoon.



