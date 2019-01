Dit zijn de successen en tegenslagen van dance-ondernemer Duncan Stutterheim

Na de succesvolle verkoop van zijn bedrijf ID&T in 2013 heeft dance-ondernemer Duncan Stutterheim niet stilgezeten. Zo investeert hij in Amsterdams vastgoed en is hij betrokken bij maatschappelijke projecten. De Ondernemer zet de successen en tegenslagen van deze ondernemer op een rij.

Ondernemen zit Stutterheim in het bloed. Dit blijkt al wanneer hij als tiener uit zichzelf overhemden maakt en verkoopt. De basis voor het ondernemerschap is naar eigen zeggen gelegd door zijn vader Cor Stutterheim. Hij was de directeur van de Nederlandse tak van het Britse bedrijf CMG. ,,Mijn vader was een grote meneer bij CMG. Toch stak het hem een beetje dat hij in loondienst was. Hij heeft mij vaak verteld niet voor een baas te gaan werken’’, doet hij uit de doeken in een interview op Exact Live 2018.

Pril succes

Op zijn achttiende gaat Stutterheim aan de slag als zelfstandige koerier voor de Wehkamp. Terwijl dit uitgroeit tot een koeriersbedrijf met een paar man personeel, begint feestbeest Stutterheim samen met zijn broer feesten te organiseren. Een eindexamenfeest voor naar schatting drieduizend mensen is een groot succes met een opkomst van dertienduizend(!) bezoekers. ,,We waren twintig en verdienden honderdduizend gulden.’’ Stutterheim noemt het prille succes van ID&T ‘fantastisch, en ook een beetje geluk’.

Stutterheim liet het niet bij één succesnummer, maar organiseerde met zijn bedrijf meer dan honderd succesvolle muziekevenementen in meer dan twintig landen, waaronder Mysteryland, Tomorrowland, Sensation, Thunderdome en Amsterdam Open Air.

Naast geluk krijgt Stutterheim ook de nodige tegenvallers te verduren. Zo zijn in 1993 de kosten voor Mysteryland veel te hoog en de bezoekersaantallen veel te laag. ,,17.000 mensen in plaats van de 25.000 waar we op hadden gerekend. Het leverde ons een schuld op van 800.000 gulden. We gingen failliet. Een behoorlijke setback, maar we waren inventief en wisten het redelijk op te lossen’’, zegt hij in het VPRO-programma CV der mislukkingen. Uiteindelijk krabbelt het bedrijf weer op. En niet zo’n beetje ook. In maart 2013 verkoopt Stutterheim ID&T voor honderd miljoen dollar aan SFX Entertainment, een groot Amerikaans bedrijf.

Grootste debacle

Ook rond 1999 ervaart Stutterheim een tegenvaller nadat hij besluit een radiostation op te zetten: Slam!fm. In het VPRO interview noemt hij het zijn grootste debacle. ,,Ik onderschatte wat er bij professioneel radiomaken komt kijken. Je moet minstens 25 mensen op de loonlijst hebben, redacteurs en technici. Dit kost al snel zo’n twee ton per maand en dat was niet begroot. Ons marktaandeel bleef flink achter. Binnen twee jaar hadden we al ons geld verspeeld: elf miljoen down the drain. Ik kon gelukkig geld van mijn vader lenen en wist een fusie met een zusterbedrijf te forceren, van daaruit kon ik weer opbouwen.’’

Ongeveer een derde van de verkoopsom van ID&T - ruim 30 miljoen euro - gaat naar Stutterheim. De rest is voor de 24 zakenpartners die hij om zich heen had verzameld. ,,Door schade en schande had ik geleerd om de beste mensen aan te trekken voor de dingen waar ik zelf niet goed in was’’, zegt hij in NRC over dat bedrijfsmodel.

De ups en downs van de ID&T-directeur zijn op film vastgelegd en gebruikt in de documentaire God Is My DJ. Documentairemaakster Carin Goeijers volgde Stutterheim een half jaar lang. De film opent met het verongelukken van Miles Stutterheim, de jongere broer van Duncan en sluit af met Sensation White 2005.

Echtgenote en zakenpartner

Hoewel de vrouw van Duncan Stutterheim (Lisca Stutterheim) geen hoofdrol heeft in de documentaire, heeft ze zowel privé als zakelijk een belangrijke rol aan de zijde van haar man. In verschillende publicaties komt Lisca Stutterheim naar voren als zakenpartner in de tijd van ID&T. Ook nu Stutterheim investeert in vastgoed, doet hij dat samen met zijn vrouw. In een interview op Exact live vertelt Duncan Stutterheim dat hij Lisca leerde kennen toen zij achter de bar werkte. Een van de projecten waar Lisca zich ook mee bezig houdt, is de The Katzenklub, een ruimte in de A’DAM-toren op de 9e verdieping. ,,Het is perfect voor kleine en informele meetings. Het aardse palette en de fluwelen details voegen een sierlijk randje aan de algehele setting toe. De kantoorruimte is ideaal voor workshops, brainstorms of een ontsnapping uit de stad.’’

In 2017 stort Duncan Stutterheim zich op een nieuw vastgoedproject: Toren Sloterdijk. Op de plek waar vroeger het kantoor van ID&T zat aan de Rhoneweg in Sloterdijk, moet een nieuwe toren verrijzen. Het 40 meter hoge bouwwerk gaat ruimte bieden aan bedrijven uit de maakindustrie, zegt de dance-ondernemer tegen het Algemeen Dagblad. “Het moet een plek worden waar echt gewerkt en gebouwd wordt. Wij zijn de eerste partij die durft te zeggen: ‘weg met die oude zooi’. En ook de gemeente staat ervoor open om het gebied aan te pakken.”

Waardige opvolgers

Na maanden van onderhandelen is de familie Stutterheim sinds 2018 mede-eigenaar en exploitant van het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Zij nemen het over van Maya en Ton Meijer. “Het klinkt misschien wat arrogant om te zeggen, maar met Duncan en Lisca hebben we waardige opvolgers gevonden”, zegt Maya Meijer-Bergmans tegen de Volkskrant. “Zij passen er, het zijn echte Amsterdammers die zelf in de culturele sector hebben gewerkt. En weer een familiebedrijf. Ze moeten zich nog bewijzen bij de Westergasfabriek, maar ik heb daar een goed gevoel over.” Volgens de krant worden de Stutterheims bovendien samen met vastgoedbedrijf Millten en de familie Meijer eigenaar van het bedrijf dat het gebied exploiteert. Millten zal zich bekommeren om de gebouwen en de financiering. Duncan en Lisca Stutterheim gaan de verantwoordelijkheid dragen voor de evenementen die in de gebouwen worden gehouden en de bedrijven die zich er vestigen.

Naast investeren in (cultureel) vastgoed, investeert Stutterheim ook in de maatschappij. Zo is hij betrokken bij de stichting Amsterdam 750 jaar en een buddyproject van de gemeente Amsterdam. Duncan en Lisca ontfermen zich over vluchtelingen met de stichting Lesvos Winterproof. De Stutterheims hebben zelfs vluchtelingen onderdak geboden in hun eigen huis. “Dat klinkt heel heftig van buitenaf, maar als ze eenmaal aan je tafel zitten en ze slapen er een week, dan denk je ook: ‘jeetje, wat een verhalen hebben die mensen en wat leuk om ze te helpen’. Een half jaar later praten ze vloeiend Nederlands en hebben ze een baan”, zegt Stutterheim in een interview met Mark Koster van Intermediair. Hij voegt er een zakelijke kanttekening bij: “We hebben een schreeuwend tekort aan afwassers. Dan gaat het meteen door mijn hoofd: misschien kunnen we mensen die nog helemaal geen baan hebben wel helpen. We hebben ze ook nodig.” Volgens hem zou een goede ondernemer tien procent van zijn tijd en zijn geld mogen besteden aan het helpen van de maatschappij.