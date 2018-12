Dit zijn de tien opmerkelijkste ontslagzaken van het jaar

2018 was een roerig ontslagjaar. Uit honderden gepubliceerde ontslagzaken selecteerden we met arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen de meest bijzondere.

1. 628.000 euro voor man die weigert naar Engeland overgeplaatst te worden

Het is de hoogste ontslagvergoeding van dit jaar: ruim 6 ton. De projectmanager bij evenementenorganisatie ATP Services kreeg het bedrag toegewezen nadat hij na 34 jaar op 'brute wijze’ de laan was uitgestuurd. Zijn baan werd naar Engeland overgeplaatst, maar dat weigerde hij. De rechter had geen goed woord over voor de manier waarop het bedrijf met de trouwe werknemer was omgegaan. De rechter kwam tot dit bedrag door de inkomens- en pensioenschade van de werknemer tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd op te tellen, bovenop de transitievergoeding.

2. Ontslag op staande voet wegens verkeerd LinkedIn-profiel

Een werknemer die tot voor kort werkzaam was als marketingconsultant, paste zijn LinkedIn-profiel niet aan toen hij werd teruggeplaatst in de functie van accountmanager. Zijn werkgever eiste dat hij het zou veranderen: ‘Zoals vorige week verzocht, dien je je linkedin-profiel aan te passen, je doet hier geen pr en marketing meer om jou wel bekende redenen. Graag vandaag uitvoeren!!!’ De werkgever ontslaat de werknemer om die reden op staande voet. Terecht, zo oordeelt de rechter. Het verweer van de werknemer dat zijn LinkedIn-profiel zijn eigendom is, vindt geen genade bij de rechter.

3. Straatracende piloot mocht niet ontslagen worden

Transavia-piloot Casper van W., die betrokken was bij een dodelijke straatrace in Loosdrecht, mocht niet ontslagen worden. Casper van W. en zijn vader Walter reden in maart 2016 met hoge snelheid over de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Vader Walter reed meer dan 150 kilometer per uur en ramde met zijn Porsche de auto van de jonge Fleur. Zij raakte bij het ongeluk zwaargewond en overleed twee weken later. Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen, betekent niet dat hij zijn functie niet zou kunnen uitoefenen, oordeelt de rechter. Een paar maanden later vertrok de piloot alsnog.

4. Striptease in kantine komt jubilerende werknemer duur te staan

Wat een feest moest zijn voor 12,5 dienstjaren bij bloemenveiling FloraHolland in Honselersdijk is voor een werknemer uitgedraaid op zijn ontslag. De 59-jarige werknemer kreeg van zijn werkgever 125 euro en zou trakteren op een broodje kroket of kopje soep. De circa dertig uitgenodigde collega’s werden echter verrast door een vrouwelijke stripper die alles in de strijd gooide tijdens haar stripact. Bovendien had de man zijn eigen geluidsset meegenomen om te verkondigen wat voor slechte werkgever FloraHolland wel niet zou zijn. De rechter oordeelde dat het vertrouwen is beschadigd, de man is terecht ontslagen.

5. Handtastelijke werknemer ProRail blijft in dienst

ProRail ontsloeg een 58-jarige verkeersleider op staande voet, nadat de man tijdens een kerstborrel een vrouwelijke collega had betast. De man vroeg waarom ze nooit meer leuke jurkjes droeg. Toen de vrouw antwoordde dat zij zes kilo was aangekomen, was de man ‘overdreven schuin gaan staan’ om naar haar billen te kijken, die hij daarna zeker twee keer had betast. Het ontslag ‘past in de context van de huidige #MeToo-discussie’, vond ProRail. Hoewel de rechter de handtastelijkheden ‘zeer laag-bij-de-gronds’ noemt, is daarmee ontslag op staande voet nog niet gerechtvaardigd.

6. Financieel directeur Pathé mag niet op staande voet ontslagen worden

Een fraudeursbende meldde zich op 8 maart bij de financieel directeur via een nepmailadres als bestuurder van het Franse hoofdkantoor van Pathé. Uit die naam vroegen de fraudeurs verschillende malen om geld, zogenaamd om de aankoop van een bedrijf in Dubai te financieren. In totaal maakte hij ruim 19 miljoen euro over naar de rekening van de oplichters. Pathé ontsloeg de medewerker na een onderzoek op staande voet en was van mening dat de werknemer een groot aantal red flags had genegeerd. De rechter vernietigde dit ontslag op staande voet, maar concludeerde wel dat de werknemer verwijtbaar gehandeld had. Op deze laatste grond werd zijn contract alsnog ontbonden.

7. Ontslag voor verkoopster van Kruidvat die Nivea-tester gebruikte

De verkoopster van Kruidvat gebruikte onder werktijd een tester van Nivea Care die gratis aan klanten werd meegegeven als zij voor meer dan 10 euro in de winkel besteed hadden. Ze bekende en werd op staande voet ontslagen. Volgens de rechtbank Rotterdam hanteert Kruidvat een aantal strikte gedragsregels en was de werkneemster van deze regels op de hoogte. Juist een detailhandelsorganisatie als Kruidvat die te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal of verduistering door eigen personeel mag gedragsregels strikt toepassen, ook als het gaat om diefstal van een artikel met een geringe waarde, aldus de rechter.

8. Jonge collega op de mond kussen leidt tot ontslag

Een 56-jarige werknemer kuste zijn 20-jarige collega onverwacht op de mond. De collega in kwestie was hiervan zeer geschrokken en aangedaan. Volgens de rechter was de man vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag terecht op staande voet ontslagen.

Dat er volgens de man sprake was van een geintje en dat hij zijn excuses had aangeboden, maakte dit volgens de rechter niet anders. De man had zich volgens de rechter bewust moeten zijn van de ongelijke verhouding. Niet alleen vanwege het leeftijdsverschil, maar ook omdat hij verantwoordelijk was voor het inwerken en begeleiden van deze jonge vrouwelijke collega.

9. Geen ontslag en 100.000 euro voor dronken werknemer

Een magazijnbeheerder die, na een eerdere waarschuwing, laveloos op zijn werk verscheen werd op staande voet ontslagen. De werknemer vocht dit ontslag tot aan de Hoge Raad aan en… werd in het gelijk gesteld.

Volgens de rechter had de werkgever haar eigen alcohol- en drugsbeleid namelijk niet goed nageleefd. Daarin stond dat een werknemer met een structureel alcoholprobleem in aanmerking zou komen voor een hulpplan. Dit hulpplan was de werknemer echter niet aangeboden. Ook de lengte van zijn dienstverband (25 jaar) en het feit dat er geen hoor- en wederhoor had plaatsgevonden, leidde uiteindelijk tot het oordeel dat het ontslag moest worden teruggedraaid.

Omdat de zaak al ruim tweeënhalf jaar duurde, moest de werkgever met terugwerkende kracht ruim 100.000 euro aan achterstallig loon en wettelijke verhogingen betalen.

10. Musicalproducent moet werknemer 50.000 euro betalen na summiere afwijzing voor auditie

Een werknemer in de musicalbranche werd bij meerdere audities afgewezen omdat hij ‘te jazzy speelde’ en geen ‘groove’ zou hebben. De werknemer vond het een summiere afwijzing en vertrouwde de objectiviteit van de beoordeling van zijn audities niet.

De rechter was het op dit punt met de werknemer eens. Volgens de rechter stond vast dat de werknemer over voldoende vaktechnische kennis en ervaring beschikte. Het was aan de werkgever om te zorgen dat het resultaat van een auditie op een bepaalde wijze meetbaar was. Door deze werknemer op deze manier af te wijzen, had de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld. De rechter veroordeelde de werkgever tot betaling van een (extra) ontslagvergoeding van 50.000 euro.