Docent geeft tegelijkertijd les op drie verschillende middelbare scholen

75-plus­sers te oud voor vrijwilli­gers­werk? Dit museum hanteert maximum­leef­tijd

28 januari Vrijwilligers zijn er in Nederland lang niet genoeg. Toch hanteren organisaties steeds vaker een maximumleeftijd voor vrijwilligers om zich in te mogen zetten. In het Nijmeegse Valkhofmuseum – met als nieuwe maximumleeftijd 75 jaar – leidt dit tot ophef. ‘Waarom zijn wij niet meer goed genoeg?’