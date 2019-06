Doe mee aan onderzoek van Intermediair en win een maandsalaris!

Cao-loonstij­ging op hoogste niveau in jaren: ‘Werd weleens tijd’

11:53 De loonstijging in cao-afspraken is vorige maand op het hoogste niveau uitgekomen sinds de crisis ruim 10 jaar geleden. Volgens werkgeversorganisatie AWVN zijn in mei 26 cao’s afgesloten. Daarin werd gemiddeld een loonstijging overeengekomen van 2,96 procent.