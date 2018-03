'Doe oefeningen om van je smartphonebochel af te komen'

Wie beweert dit?

De Nederlandse nieuwssite Business Insider postte een filmpje met oefeningen om je nekklachten te verminderen als je de hele dag boven een telefoon hangt. Het filmpje is van Tim Sitt, die vorig jaar het boek Move or Die schreef. Hij laat zien dat je je hoofd 'als een schildpad' naar voren moet bewegen en weer terug.

Het is erg gesteld met onze smartphoneverslaving. Niet alleen zetten we de wekker om ’s nachts even de laatste berichten na te lezen, ook blijkt keer op keer hoe slecht de app-houding is voor nek en schouders. We blijken hard op weg om massaal een bochel te kweken, waarschuwen deskundigen.

Komt er na de millennial de bochelgeneratie?

,,We weten nog niet wat het effect op de lange termijn is, ik heb daar in ieder geval nog geen wetenschappelijk bewijs van gezien”, zegt chiropractor en fysiotherapeut Maurice Blom van Sanos Rugzorg. ,,Het probleem is wel klinisch relevant, dat wil zeggen dat ik in de praktijk veel mensen zie met nek- en schouderklachten als gevolg van het lang in dezelfde houding zitten.” Blom legt het probleem uit door een bankpasje te buigen. ,,Iedereen snapt dat als je dat vaak genoeg doet het bankpasje uiteindelijk breekt of vervormt. De tussenwervels in je nek zijn heel flexibel, de kern is gelei, de ringen daaromheen zijn kraakbeen. Blijf je lang genoeg in een positie zitten dan schuift die zachte kern naar één kant. Als je dat weer lang genoeg volhoudt en het bot gaat vervormen, zit je uiteindelijk met een bochel.”

Je nekspieren zijn heel sterk, legt Blom verder uit. En die zullen alleen maar sterker worden als je hoofd vaak naar voren hangt. Het probleem is alleen dat je nekspieren aan de voorkant dan nog maar weinig gebruikt worden en daar slap gaan worden.

En zo komt die eerdergenoemde oefening van pas?

Het naar achter duwen van het hoofd en intrekken van de kin, lijkt Blom een goede oefening. ,,Je hoofd weegt vijf kilo. Dat is een zwaar ding. Laat je het 60 graden vooroverhangen dan komt er wel een kracht van 20 tot 25 kilo op die spieren. Dat is net zo zwaar als een zak cement.” Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Inzicht in de problemen die het voorover hangende hoofd geeft is een eerste stap, minder lang in dezelfde houding zitten is het belangrijkste. ,,Even met je hoofd voorover hangen is geen probleem. Het gaat er om dat je heel lang in die houding blijft zitten. Vroeger keken we in een boek. En op school kijken de kinderen vaak ook naar beneden. Maar waar ze vroeger uit school kwamen en gingen spelen, buigen ze zich nu over telefoon, tablet of gameconsole. We moeten meer onze handen optillen en minder ons hoofd laten hangen. Daar zit het probleem.”

Laat je hoofd niet te lang hangen dus. Doe af en toe een nekoefening, til je smartphone op en zorg dat je geen bochel krijgt.