Doen alsof je druk bent zorgt ook voor stress

Iedereen weet dat je van te hard werken stress kunt krijgen. Minder bekend is dat je van precies het tegenovergestelde óók tamelijk gestrest kan worden. Als je helemaal niet zo druk bent, maar wel moet doen alsof, kan dat ook voor spanning zorgen.

Lijfelijk aanwezig

Want ondanks deze tijden van flexibiliteit en thuiswerken, blijven sommige bedrijven hun medewerkers vooral afrekenen op hoeveel tijd ze ‘op hun plek zitten’. In deze bedrijven word je dus beoordeeld op hoe lang je er bent, niet zozeer op wat je doet. Ook als je niet iets nuttigs aan het doen bent - bijvoorbeeld omdat je wacht op de reactie van iemand voor je verder kunt - dien je lijfelijk op je plek aanwezig te zijn.



En de eisen voor hoeveel tijd je dan aan je bureau moet zitten, zijn soms niet mals. Het meest extreme voorbeeld hiervan is misschien wel het internetbedrijf Alibaba van Jack Ma. Bij Alibaba is de norm de 996-regel: werken tussen negen uur ’s ochtends en negen uur ’s avonds, zes dagen per week.

Rondjes door het gebouw

Bedrijven die hun werknemers afrekenen op het aantal kantooruren bereiken regelmatig precies het tegenovergestelde van wat ze willen. Als je namelijk wordt beloond voor ‘aan je bureau zitten’, ga je logischerwijs doen alsof je druk bent. Je wekt dan de indruk dat je driftig bezig bent, zelfs al heb je helemaal niet zoveel te doen. Bekende trucs: telefonerend over de gang lopen zodat iedereen je ziet ‘werken’, met een notitieblok rondjes door het gebouw lopen terwijl je helemaal geen afspraak hebt, een jas over je stoel laten hangen terwijl je eigenlijk al weg bent, of het met opzet sturen van e-mails aan collega’s buiten kantoortijden. En ondertussen verveel je je dood. Een zogenaamde bore-out ligt op de loer: gevoelens van nutteloos zijn, verlies van motivatie en een flinke tegenzin om naar je werk te gaan.

Doen alsóf je druk bent is dus ook best stressvol. En niet alleen dat, het is ook nog eens zonde van de tijd van alle betrokkenen. Weg dus met de obsessie voor ‘aanwezig zijn’, geef de verantwoordelijkheid over het behalen van doelen en targets bij de werknemer en laat deze dat invullen hoe en waar hij of zij dat wil. Want met een notitieblok door de gangen van het kantoor lopen om te doen alsof je druk bent, is echt niet meer van deze tijd.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

