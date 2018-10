Dol op apres-skiën? Dan is deze baan wat voor jou

Rob en Marja Meurs vertrokken in 1986 naar het Duitse Winterberg om een klein hotel met acht kamers te beginnen. Dat werd een groot succes: inmiddels zijn er 350 hotelbedden, een welnesscentrum, een pannenkoekenhuis, skischool en grote apres-skihut. En voor die laatste zijn ze op zoek naar enthousiast personeel.

De ideale medewerkers is een hardwerkende ‘teamplayer’ die bij voorkeur enige ervaring heeft achter de bar. Ook moet je het niet erg vinden om glazen te halen, toiletten schoon te maken en op te ruimen. Niet minder belangrijk: je moet van een feestje houden. Danny Meurs, de zoon van de eigenaren, zegt: ,,Natuurlijk moet je hard werken, maar je moet ook vooral een leuke tijd hebben.”

In principe is de functie voor minimaal drie maanden. Sommige mensen hebben het zo naar hun zin, dat ze doorstromen in een andere functie binnen het bedrijf of een jaar later weer terugkomen. ,,Dan moet het van twee kanten klikken”, aldus Meurs. ,,We zeggen altijd, dit is het leukste adres voor een jaartje buitenland.” Bijkomend voordeel: Duits spreken is niet nodig. ,,Omdat we een Nederlands bedrijf zijn, komen er automatisch veel Nederlandse gasten. En ‘bier’ is ook in het Duits ‘bier”, lacht hij.

Quote Mensen komen niet alleen naar Winterberg om hier te werken, maar ook om te wonen en een leuke tijd te hebben. Danny Meurs, der Brabander

Werktijden

In de après-ski-bar heb je te maken met verschillende diensten. ,,Als je een avonddienst hebt, kun je ’s ochtends skiën. Als je een dagdienst hebt die op tijd klaar is, kun je daarna nog even de piste op”, zegt Meurs. Het personeel werkt zes dagen per week, dus een dag is sowieso vrij. Werknemers krijgen bovendien gratis ski-les en kunnen gratis ski- of snowboardspullen huren.

,,Mensen komen niet alleen naar Winterberg om hier te werken, maar ook om te wonen. Het gaat niet om geld te verdienen, maar ook om een leuke tijd te hebben”, vertelt Meurs. Om dat verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, vergoedt het familiebedrijf veel voor het personeel. De zorgverzekering, het onderkomen, een Netflix-abonnement en gratis internet. Ook op het eten en drinken zit een personeelskorting.

Wat schuift het?

,,Het salaris is tussen de 9 en 12 euro per uur, afhankelijk van leeftijd en ervaring”, zegt Meurs. Daar gaat nog wel een deel vanaf voor bovenstaande diensten. ,,De mensen die hier werken – vaak jongeren van een jaar of 18, 19 jaar – houden zo’n 800 tot 900 euro per maand over”, weet hij. ,,Het is wel horeca-werk, dus het kan zijn dat je iets langer door moet werken. Maar we werken met een elektrisch kloksysteem, dus je krijgt iedere minuut betaald.”

Zie je die apres-ski bar niet zo zitten? Dan zoekt Der Brabander ook nog personeel voor in de keuken, vertelt Rob Meurs. ,,We zoeken nog aspirant-koks. Onze keuken wordt nu helemaal vernieuwd waardoor we in november starten in een moderne en nieuwe keuken.” Wat vooral nodig is, is ‘liefde voor het vak’, papieren zijn niet essentieel. Als je maar van aanpakken weet en een ‘leuke tijd wil beleven'.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.