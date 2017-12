Dol op Dolly, de kantoorhond

Bij notariskantoor Ammerlaan Legal in Goes springt James enthousiast op als z'n baasje de riem pakt. James is een Duitse staander: een jachthond dus. En bovendien een kleuter, die nog wild wil spelen. Specialist ondernemingsrecht Jeroen Ammerlaan kijkt enigszins verliefd naar de jachthond, die uitgelaten in het rond springt. ,,Dit is wel een atypisch moment, hoor. Over anderhalf jaar is dit een bedaarde hond die rustig aan je voeten ligt terwijl je zit te werken. Nu is het hele kantoor nog bezig hem op te voeden. Het idee is dat het beter is om door de dag heen beweegmomenten te hebben, dan twee keer per week naar de sportschool", legt zijn baas uit. Dat is dan ook de reden dat Ammerlaan James aanschafte, vier maanden geleden. ,,Zitten is het nieuwe roken, zei mijn fysiotherapeut toen ik rugklachten kreeg. En de bedrijfshond is de overtreffende trap van bewegingsstimulansen op kantoor."