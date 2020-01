Donna (29) vroeg haar baas om meer loon: ‘Voor de onderhandeling was ik retezenuwachtig’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Donna (29) werkt als ambulant gezinsbegeleider in de jeugdzorg voor 32 uur in de week.

Wat verdien je?

,,Ik heb net even mijn loonstrook erbij gepakt. Ik verdien 2256 euro bruto. Met reiskostenvergoeding krijg ik maandelijks netto zo’n 2100 euro gestort, waarvan ongeveer 300 euro reiskostenvergoeding is. Ik zit continu op de weg. Dus uitgerekend krijg ik netto tussen de 1800 en 1900 euro ‘echt’ loon.”

Blij mee?

,,Euhm, gemiddeld. Twee maanden geleden heb ik samen met een collega aangekaart dat we meer wilden verdienen, omdat we in 2019 een opleiding hebben gevolgd. We wilden een schaal omhoog, maar zijn in plaats daarvan een jaar omhoog gegaan in onze huidige schaal. Vanaf februari krijg ik 100 euro erbij.”

Hoe vond je de onderhandeling gaan?

,,Ik was retezenuwachtig. Maar ik had me goed voorbereid. Ik had daarvoor zo’n gevoel dat ik blij moest zijn met wat ik heb, maar opeens dacht ik: ho eens even, nee heb je, ja kun je krijgen. Ik heb mij ontwikkeld en daar mag best meer salaris tegenover staan. Vrouwen vinden het denk ik moeilijker dan mannen om te onderhandelen. Ik kreeg toch het gevoel: ik moet straks weer met mijn leidinggevende door een deur kunnen. Dat bleek daarna ook gewoon te kunnen. Het onderhandelen voelde heel persoonlijk, terwijl je het misschien wat zakelijker moet zien.”

Quote Opeens dacht ik: ho eens even, nee heb je, ja kun je krijgen

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ja, we hebben het daar ook over. Onlangs hebben we met een projectgroep bekeken of we van cao konden veranderen. We zitten in de cao Gehandicaptenzorg, terwijl we eigenlijk meer een jeugdzorginstelling zijn. In die cao liggen de lonen veel hoger.”

En?

,,Helaas was het niet haalbaar. Het bedrijf zou geen toekomst meer hebben want we zouden falliet gaan. De werkgever had gezegd de mogelijkheden te bekijken en met de projectgroep hebben we het uitgezocht.”

Balen?

,,Natuurlijk, maar je wil ook je werkplek houden en toekomstperspectief hebben. Dus we konden het erover eens zijn dat de keus om in de cao voor de gehandicaptenzorg te blijven beter zou zijn. En als je het er niet mee eens bent, dan kun je er ook voor kiezen om een andere baan te zoeken.”

Waarom besloot jij om te blijven?

,,De werksfeer is heel relaxed en ik mag weer een opleiding gaan volgen. Ik ben in 2016 hier in dienst gekomen en in de tussentijd ben ik doorgestroomd van persoonlijk begeleider naar de functie ambulant begeleider. Ik ben er tegen mijn werknemer open over dat dit niet mijn einddoel is. De studie die ik nu ga doen levert voor hem niet direct iets op, want ik ga studeren voor therapeut en die functie hebben wij hier niet. Ik ben heel blij dat ik toch deze mogelijkheid krijg. Je talent wordt hier gezien, omdat het een klein team is. En dat vind ik heel fijn.”

Quote Je talent wordt hier gezien, omdat het een klein team is

Verdient Donna genoeg?



Leeftijd: 29

Aantal jaar werkervaring: 5

Aantal werkzame uren per week: 32

Opleiding: HBO



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 2.029 euro. ,,Ik krijg meer. En ik zie dat mannen voor hetzelfde werk 2.217 euro krijgen. Dan krijg ik nog steeds meer. Dat is fijn!



Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.

