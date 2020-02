‘Door dit werk zie ik dat je gelukkig moet zijn met wat je hebt, het kan zo afgelopen zijn’

Zijn er dingen die je lastig vindt aan je werk?

,,Ik zou het niet per se lastig noemen, maar de keerzijde van werken op de intensive care is dat er bij ons veel meer patiënten overlijden. Dat is logisch, want de mensen die hier komen, zijn veel zieker. Maar soms is het emotioneel zwaar als een patiënt overlijdt.’’



Neem je dat dan weleens mee naar huis?

,,Ja, dat komt af en toe eens voor. Bijvoorbeeld als er een ernstig ziek kind op de afdeling ligt of wanneer er een jonge vader overlijdt. Ik heb weleens meegemaakt dat kinderen naast het bed van hun overleden vader stonden en riepen: ‘Papa, kom terug’. Ik heb zelf een dochter van drie jaar, dus dat raakt me dan wel. Gelukkig kan ik er goed over praten met mijn vrouw. Soms komt er dan een traan mee, maar daarna kan ik het loslaten. Je moet er niet te lang in blijven hangen. Door mijn werk besef ik des te meer dat je gelukkig moet zijn met wat je hebt, want het kan heel snel afgelopen zijn.’’