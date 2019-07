‘Door menstruatie 9 dagen per jaar minder productief’

De onderzoekers stelden dit vast aan de hand van een online onderzoek via social media, dat voortborduurde op een eerdere inventarisatie. Meer dan 32.000 vrouwen vulden een uitgebreide vragenlijst in. Ongeveer een op de zeven respondenten nam tijdens de menstruatie vrij van werk of school, waarbij bijna 3,5 procent beweerde dit tijdens elke of bijna elke menstruatiecyclus te doen. Het gemiddeld aantal opgenomen ziekteverlofdagen bedroeg iets meer dan één dag per jaar.

Endometriose

In maart van dit jaar toonden dezelfde onderzoekers al aan dat een derde van de vrouwen met menstruatieklachten aangeeft dat de klachten hun dagelijks leven beïnvloeden. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het gerenommeerde The American Journal of Obstetrics & Gynecology.



Volgens gynaecoloog Bertho Nieboer lopen vrouwen in sommige gevallen het risico dat ze met de aandoening endometriose te maken hebben. Het gaat om zo’n tien procent van de vrouwen. ,,Wie deze aandoening niet laat behandelen, kan onvruchtbaar worden’’, waarschuwt Nieboer. Daarom is het volgens de gynaecoloog belangrijk dat vrouwen wél over hun pijn praten. ,,Heftige pijnklachten bij menstruatie zijn niet normaal. Het is belangrijk dat vrouwen die pijn niet wegstoppen.’’