Doortje (52): ‘Toen mijn vader de zaak verkocht, raakte ik een aantal voordelen kwijt’

Wat verdien je?

,,2770 euro bruto en daar krijg ik 2160 euro van op mijn bank gestort. Dat is inclusief 110 euro reisvergoeding en 20 euro telefoonvergoeding.”

Blij mee?

,,Eigenlijk ben ik benieuwd of ik wel genoeg verdien. Het tankstation waar ik werk is altijd van mijn vader geweest en ik heb dus altijd voor mijn vader gewerkt, totdat het bedrijf in 2016 is verkocht. Ik ben daardoor een aantal voordelen kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld het extra zakcentje dat ik van hem kreeg toegeschoven en de dertiende maand die ik altijd handje contantje van hem kreeg. Maar ik weet niet wat ik betaald zou moeten krijgen voor het werk dat ik doe en wat anderen verdienen.”

Heb je het ooit proberen op te zoeken?

,,Ik heb het geprobeerd op te zoeken in de Salariswijzer, maar daar staat mijn branche niet bij. De cao van de tankstations heb ik toen geraadpleegd. Ik kwam een hoop tekst tegen waar ik niet uitkwam. Ook zag ik dat de functiejarentabel maar tot 8 jaar gaat. Maar ik heb 21 jaar werkervaring.”



Dat komt omdat je de laatste schaal hebt bereikt. Dan krijg je in principe geen periodiek meer en blijft je salaris gelijk, afgezien van algemene cao-verhogingen.

,,Het loon wat daar uitkomt is 2530 euro bruto. Dan verdien ik meer.”



Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Nee, toen het bedrijf is overgenomen heb ik daar geen inspraak in gehad. Ik en mijn collega waren blij dat we onze baan konden houden. We hebben niet de leeftijd om over te stappen naar ander werk.”



Ooit geprobeerd?

,,Nog niet. Ik denk dat het tijd wordt om daar een keer voor te gaan zitten. Hoe ik dat wil doen, ik heb nog geen idee. Ik probeer eerst eens te peilen bij iemand die mij kan vertellen wat de salarissen zijn van andere bedrijfsleiders in de branche. Wij hebben meerdere filialen bij onze maatschappij. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Elk filiaal staat op zichzelf. En als er een meeting is, is ‘Wat verdien je?’ niet de eerste vraag die je elkaar stelt.”

En als het bedrag gelijk is aan wat je nu verdient? Ga je dan nog steeds om loonsverhoging vragen?

,,Ik ga dat wel proberen. Het loopt bij ons in het bedrijf op rolletjes. Ze hebben weinig last van ons. Er is bij ons bijvoorbeeld nooit een tekort aan personeel. Er zijn filialen waar dat wel anders is. Daar moeten ze bovenop zitten vanuit het hoofdkantoor.”

Is er veel voor je veranderd nu het bedrijf niet meer van je vader is?

,,Het is wel echt een wervelwind voor me geweest. Ik heb niet goed doorgesproken wie er voor welke zaken verantwoordelijk zou zijn. Onlangs was er een inbraak en toen moest ik daar naartoe om de glasscherven op te vegen. Ik had wel verwacht dat iemand vanuit het hoofdkantoor daar verantwoordelijkheid voor zou pakken, maar nee. Aan de andere kant: toen mijn vader eigenaar was reed ik tijdens mijn vakantie nog drie keer in de week van de camping naar de zaak om facturen en bestellingen te doen. Nu heb ik drie weken aaneengesloten vakantie.”

Verdient Doortje genoeg?



Leeftijd: 52 jaar

Opleidingsniveau: Mbo

Functie: Bedrijfsleider

Branche: Detailhandel

Werkervaring: 21 jaar

Leidinggevend: 3 werknemers

Regio: Noord-Brabant

Hoofdkantoor: Nederland

Aantal werknemers: 251 tot en met 500 werknemers

Budget: Ja, verantwoordelijk voor budgetten tot 5000 euro



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 3109 euro voor 40 uur. ,,Ik ga het wel aankaarten, niet geschoten is altijd mis. Ik hoef niet het onderste uit de kan te hebben, maar mijn loon mag wel gelijkwaardig zijn aan dat van collega’s.”



Check het zelf via de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank



Noot van de redactie: We vergelijken de salarissen via de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank. Deze werkt hetzelfde als het Salariskompas van Intermediair dat we in eerdere afleveringen van deze rubriek gebruikten.

1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.

