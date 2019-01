Douane zoekt teamleiders in haven: ‘We hebben het hier over tonnen’

Het gaat specifiek om ‘teamleiders fysiek toezicht’. Als teamleider controleer en begeleid je een team dat fysiek toezicht houdt in de haven, of het team dat buiten schepen controleert, de vracht in de gaten houdt en de passagiers controleert. Dat laatste zal met de Brexit steeds vaker voorkomen, verwacht een van de huidige leidinggevenden, die om privacy redenen niet met zijn naam in de krant wil. ,,Ook de passagiers en goederen op de ferry’s zullen straks in de gaten moeten worden gehouden. Dat gaat het werk nog afwisselender maken.”

Het is een van de mooiste banen die er is, vindt hij. ,,Ik ben hier in 1983 begonnen, eerst zelf in de buitendienst, de laatste tien jaar als leidinggevende.” Wat het zo mooi maakt? ,,De haven is een uniek werkgebied. Daar gebeurt zo enorm veel. Het gaat over invoerrechten die betaald moeten worden, het stoppen aan de buitengrens van verboden goederen, zoals drugs en uitheemse diersoorten. Dat zijn allemaal taken die je verricht als douane. Het is de massa van de haven die me aanspreekt, die schepen. We denken niet in grammetjes of kilo’s, we hebben het hier over tonnen.”

Quote Het helpt natuurlijk als je ervaring hebt in de haven.

Empathie

De nieuwe teamleider moet een relevante opleiding op hbo niveau hebben afgerond en twee jaar ervaring hebben in een leidinggevende functie. ,,Je moet flexibel zijn, goed met mensen kunnen om gaan en beschikken over een stukje empathie. Het helpt natuurlijk als je al ervaring hebt in de haven en je goed kunt inleven in hetgeen dat de jongens buiten meemaken.” Naast de coaching en begeleiding van de medewerkers, ben je ook verantwoordelijk voor het bereiken van de vanuit het hoofdkantoor opgestelde doelstellingen.

Als leidinggevende begin je gemiddeld rond een uur of zeven. ,,Ik zorg zelf altijd dat ik rond half zeven aanwezig ben zodat je op je gemak met een bakkie koffie kunt bijpraten. Dan hoor je ook hoe de afgelopen nachtdienst is verlopen”, vertelt hij. Zelf gaat hij graag mee naar buiten. ,,De haven is een prachtige omgeving. Maar je moet als teamleider ook binnenwerk doen: de bezetting tegen het licht houden, contacten onderhouden met het landelijk kantoor en functioneringsgesprekken voeren.”

Als teamleider kan het zijn dat je op onregelmatige tijden werkt en daar moet je dus open voor staan: het werk in de haven ligt ’s nachts namelijk niet stil. Ook moet je bereid zijn om een bevoegdheid als BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) te halen. Daar tegenover staat een salaris tussen de 2.696 en maximaal 3809 euro bruto, afhankelijk van opleiding en ervaring. Het contract voor de nieuwe teamleider is in eerste instantie tijdelijk, maar er is uitzicht op een vaste aanstelling. Om in aanmerking te komen, moet je overigens eerst een selectieprocedure door, waar onder andere het maken van testen, referenties en een (online) screening deel van uit kunnen maken. Ook moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanleveren.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.