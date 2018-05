Dresscode op kantoor: klotsende oksels kunnen echt niet

Met nog een paar stralende dagen in het vooruitzicht staan er vanochtend ongetwijfeld weer heel wat mensen dubbend voor hun kledingkast. Wat trekken we aan? Slippers en klotsende oksels kunnen echt niet. Stylist Fred van Leer en etiquette-expert Yvonne van der Kroft vertellen hoe het wél moet.

Van der Kroft en Van Leer zijn het over één ding eens: een duidelijke lijn trekken is lastig. Elk kantoor is immers anders. Toch zijn er altijd wel algemene richtlijnen die je verder kunnen helpen. Van Leer: ,,Wat je aan kunt ligt heel erg aan het soort bedrijf. Werk jij bij een strandtent, dan kun je lekker een korte broek aantrekken, bij een advocatenkantoor is dat natuurlijk een slecht idee. Elk kantoor heeft een airco dus hoe erg kan het nou zijn. Wil je toch wat zomers gekleed, houd dan wel je oksels bedekt. Zeker bij een man is dat geen gezicht. Ten slotte, een deostickje is je beste accessoire.''

Strandkleding

Strandkleding mag niet mee naar kantoor. Slippers, korte rokjes en spaghettibandjes zijn prima op zaterdag op een terrasje, maar mag je op doordeweekse dagen in de kast laten hangen. Van der Kroft: ,,De een vindt dat alles kan, als het maar lekker zit. De ander is wat preciezer. Mijn mening is dat je, als je gaat werken, je je netjes hoort te kleden. Heb je bijvoorbeeld hele witte benen, dan doe je geen kort rokje aan zonder kousen. Korte mouwen zijn nooit echt gepast, je kunt er dan beter een jasje of vestje overheen doen.''

Houd je je aan de dresscode van het kantoor, dan kan er niet veel mis gaan. ,,Je ziet nog wel eens van die bloopers: Sandalen, korte broeken, korte rokjes, te diepe decolletés of doorzichtige kleding. Als het in de winter niet kan, dan kan het in de zomer ook niet.''

