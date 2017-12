Drone jaagt Japanse overwerker weg van bureau

De drone, ‘T-Frend’ genaamd, heeft als doel werknemers die te lang doorwerken zo mateloos te irriteren dat ze het opgeven en naar huis gaan. De T-Frend blijft hierbij rond het hoofd van de werknemer zweven en bestookt hem of haar met de klanken van ‘Auld Lang Syne’, een traditioneel Schots lied dat in Japanse winkels gedraaid wordt om aan te geven dat het bijna sluitingstijd is.

Japan worstelt met een cultuur waarin overwerken de norm is. Door extreem lange werkdagen te maken en amper vrij te nemen, tonen werknemers hun toewijding en loyaliteit. Wie dat constante doorbuffelen niet aankan, wordt bestempeld als zwak.

Dood door overwerken

Veel Japanse werknemers draaien zoveel uren dat hun gezondheid ernstig in het geding komt. In oktober werd bekend dat de 31-jarige Miwa Sado in 2013 zelfs overleed aan de gevolgen van overwerken, een fenomeen dat zo ingeburgerd is dat het een naam heeft gekregen, ‘karoshi’. De journaliste had in een maand tijd 159 uur overgewerkt en slechts twee dagen vrij genomen.

De Japanse overheid erkent inmiddels het gevaar van ‘karoshi’ en probeert het overwerken onder meer tegen te gaan met een wettelijke maximum aantal werkuren. Bedrijven hebben daarnaast allerlei foefjes bedacht om werknemers op tijd naar huis te krijgen, zoals het op vol volume draaien van de themamuziek van de boksfilm Rocky als de werktijd erop zit. De drone, die vanaf april door bedrijven te gebruiken zal zijn, is hierin de nieuwste stap.

,,Je kan je niet echt meer concentreren op je werk als je denkt ‘Hij kan er ieder moment aankomen’, en vervolgens de hele tijd ‘Auld Lang Syne’ hoort met het gezoem van de drone erbij,’’ zegt Norihiro Kato, directeur van het bedrijf Taisei, tegen AFP. Taisei verzorgt de beveiliging en schoonmaak van kantoren en is een van de ontwikkelaars van het systeem.

Gezichtsherkenning

De T-Frend kan naar schatting voor 500.000 yen (ongeveer 3750 euro) per maand worden aangeschaft inclusief onderhoud. De drone vliegt geheel zelfstandig zijn voorgeprogrammeerde ronde over de afdelingen en kan zonder GPS herkennen op welke verdieping hij is.

Het apparaat kan ook dienstdoen als robotbeveiliger. Hij is uitgerust met een camera die beelden opslaat op een SD-kaart of kan doorsturen naar een externe locatie. De ontwikkelaars kijken momenteel of ze ook gezichtsherkenning kunnen toevoegen. Zo zou de T-Frend kunnen zien of iemand die na werktijd nog op kantoor rondloopt slechts een overijverige werknemer is of een onbekende indringer.

De stap om een drone op werknemers af te sturen lijkt misschien wat extreem, maar is deels bedoeld om een ander probleem het hoofd te bieden, zo verklaren de makers aan The Japan Times. Om werknemers op tijd naar huis te krijgen, zetten bedrijven nu eigen administratieve medewerkers in. Die moeten voor deze taak zelf echter ook overwerken. De confrontaties zorgen bovendien voor spanningen tussen de personeelsleden. De enige andere oplossing is de klus af te laten handelen door beveiligingsbedrijven, maar door het Japanse tekort aan arbeidskrachten hebben zij moeite hiervoor voldoende personeel te vinden.