Droom komt uit voor Syrische vluchteling Arfan: ‘Ik breng geur van rozen naar landen met geur van buskruit’

De ogen van Arfan Karaki twinkelen van opwinding, zijn mondhoeken krullen vrijwel permanent naar boven. Karaki kan niet wachten op het nieuwe avontuur dat in 2020 gloort. In zijn kleine woning in het centrum van Culemborg vertelt Karaki enthousiast over zijn plannen. Zijn inmiddels bijna 8-jarige zoon Laith mengt zich zo nu en dan in perfect Nederlands in het gesprek. Boven horen we zijn vrouw Zeinab liefdevol fluisteren tegen de zes maanden oude baby Habib.