Droombaan: betaald worden om flamingo's te verzorgen op de Bahama's

Betaald worden om op een Caraïbisch eiland wat tijd tussen de flamingo's door te brengen, waar kunnen we tekenen?

Beperk die flamingo-gekte niet langer tot een decoratief kussentje in je woonkamer, maar laat jezelf volledig omringen door de roze vogels in Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. Voor de vacature is het Baha Mar resort op zoek naar iemand die de dieren wil verzorgen in het beschermde natuurreservaat bij het hotelcomplex. Je geeft ook uitleg aan bezoekers over het belang van het behouden van wilde dieren in de Bahama's en hoe zo'n reservaat werkt.

Zoölogie

Wie de baan heeft, krijgt de titel CFO - niet Chief Financial Officer maar Chief Flamingo Officer. Maar voor je meteen die koffers richting Caraïben pakt: je krijgt de functie niet zomaar in de schoot geworpen. Een diploma in zoölogie of een vergelijkbaar domein is één van de vereisten, net zoals vijf jaar ervaring in het verzorgen van exotische vogels. Aangezien de flamingo de nationale vogel van de Bahama's is, wordt de functie heel serieus genomen.

Mocht je niet aan deze eisen kunnen voldoen, dan zijn er nog tientallen andere vacatures op het resort. Wat dacht je van barman? Daarvoor hoef je alleen een middelbare schooldiploma te hebben en een jaartje horeca-ervaring. Of wat te denken van Beach Manager? Wat je dan eigenlijk moet doen, is zorgen dat de gasten het naar hun zin hebben op het strand. 'Je ontwikkelt en implementeert een strand- en resortlevensstijl die uitzonderlijke service biedt en fantastische ervaringen die een levenslange indruk achterlaten bij de gasten.'

Oké, nog eentje dan: 'Welcome Ambassador'. Ook dat is een serieuze functie in het resort. Je zorgt er samen met de 'airport arrival supervisor' voor dat de mensen een warm welkom krijgen bij aankomst. Je vangt ze op bij het vliegveld en bent verantwoordelijk voor een prachtig verblijf van de gasten van aankomst tot vertrek. Nodig: een middelbare schooldiploma en een jaartje ervaring bij een hotelreceptie.