Droombaan voor grillmasters: betaald barbecueën

,,Het bedrijf richt zich van oorsprong vooral op festivals maar doet ook steeds meer catering op evenementen”, vertelt Bjørn Piron, HR-manager bij Smokey Goodness. Een ding is zeker: als crewmember ben je veel op pad. Naar festivals – soms sta je van donderdag tot maandag op de medewerkerscamping – maar ook catering op bruiloften, diners of bedrijfsfeestjes. En wat betreft die festivals: als je geen dienst hebt kun je ook best even een optreden meepakken. ,,Het werk is sowieso al super gezellig, maar dit maakt de baan nog een stuk leuker”, aldus Piron. Soms loop je achter de schermen zomaar bekende artiesten tegen het lijf. ,,Je maakt de leukste dingen mee.”

Naast het werk als ‘pitmaster’, zoals ze de mensen achter de barbecue bij Smokey Goodness noemen, kun je ook ingedeeld worden als ‘smeerkees’ (voor het bereiden van broodjes) of als ‘sales tiger’, waarbij je aan de toonbank staat en de festivalgangers voorziet van hun maaltijd.

In principe is het werk op oproepbasis, vertelt Piron. ,,Mensen die zich bij ons aanmelden krijgen een festivalrooster toegestuurd waarop ze hun beschikbaarheid kunnen aangeven.” Daarnaast zijn ze een erkend leerbedrijf. Dat wil zeggen: het is mogelijk om stage te lopen. ,,Voor bijvoorbeeld leerling-koks is het heel leuk. We doen festivals en grote partijen, je krijgt van alles wat mee en er valt veel te leren.” Als er vaste banen vrij komen, wordt altijd eerst bij de oproepkrachten geïnformeerd of er interesse is.

Volledig scherm Smokey Goodness. © Jord Althuizen

Bonus

Crewmembers krijgen meer betaald dan de horeca-cao voorschrijft, maar dan moet je wel bereid zijn ‘hard, kneiterhard te werken’, aldus de vacature. ,,Wij zitten dit jaar iets hoger, iemand van 21 jaar of ouder geven we elf euro per uur. Daarnaast werken we met bonussen: als je iemand aandraagt die bij ons komt werken en die maakt 200 uur, krijg je 50 euro bonus. Als je zelf 200 uur hebt gewerkt, ga je ook een euro in salaris omhoog en als je teamcaptain wordt, krijg je er nog een euro bij”, aldus Piron.

Naast het hebben van een rijbewijs is horeca-ervaring een pre, maar als jij alleen een beetje ervaring hebt met de huis-tuin-en-keuken barbecue is dat geen probleem. ,,Iedereen is welkom. We hebben ook vaak genoeg mensen die nog nooit in de horeca hebben gewerkt maar het als geen ander kunnen.” Smokey Goodness zoekt overigens ook nog mensen die willen werken in hun nieuwe restaurant in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam. ,,Van afwassers tot barmannen en koks. Daar moeten we het hele team nog vormen”, aldus Piron.

