Droomstage: twee weken schildpadden redden op de Malediven (reis en verblijf betaald)

‘In de top van bedrijven is óók meer culturele diversi­teit nodig’

15:15 In de top van het Nederlandse bedrijfsleven zijn maar weinig bestuurders met een niet-Westerse migratieachtergrond te bekennen, constateert de stichting Talent naar de Top. Na hun inzet de afgelopen tien jaar om het aantal vrouwen in managementposities te verhogen, volgt nu een proef die moet leiden tot meer culturele diversiteit in hogere functies.