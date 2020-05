DSM heeft 23.000 medewerkers en slechts handjevol mensen heeft corona

In de coronacri­sis onderhande­len over je salaris? ‘Ga het gesprek juist aan’

8:11 De coronacrisis hakt er bij veel bedrijven goed in. Is het dan wel wijs om over je salaris te onderhandelen? Dat kan prima, zegt onderhandelingscoach en schrijver Merel van der Wouden. Met haar tactieken helpt ze klanten gemiddeld een 30 procent hoger salaris binnen te slepen.