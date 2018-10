Duizenden bedrijven geven hun personeel gratis fruit

Blije, gezonde, hardwerkende werknemers. En dat allemaal door het gratis appeltje of banaan dat in duizenden bedrijven de plaats heeft ingenomen van de snoeppot. Bedrijfsfruit verovert de werkvloer.

Twee stuks fruit per dag, zegt het Voedingsbureau. Maar Maurice Uitdewilligen heeft een hekel aan fruit, zegt hij ronduit. Toch hapt de bedrijfsleider van Bluekens Truck & Bus elke dag wel in een appeltje. ,,Als het er ligt, pak je het." Het Zeeuwse bedrijf is één van de duizenden bedrijven die gratis fruit aanbiedt.

Tom Kosten, leerling-monteur bij Bluekens, plukt elke dag één, twee stuks fruit uit de box in de kantine. ,,Bananen, die vind ik het lekkerst. Op mijn school Scalda kun je geen fruit kopen. Wel snoep, broodjes frikandel, kroket of gezond. Ik nam altijd fruit mee van huis."



Ook monteur Rens Groefsema uit Ovezande hoeft niet te worden overgehaald, zegt hij tegen regionaal dagblad PZC. ,,Zeker drie keer per dag eet ik fruit. Goed dat het hier aangeboden wordt", zegt Groefsema.

'Werkfruit'

Elke maandag komt bij Bluekens een auto voorrijden van Fruitje.nu, onderdeel van Groentehandel De Winter in Goes. Zes jaar geleden stapte De Winter in het 'werkfruit'. Inmiddels voorziet Fruitje.nu in Zeeland zo'n honderd bedrijven wekelijks van vers fruit. Ook Noord-Brabant komt eraan, maar aanvragen van verder weg, zoals uit Noord-Holland en Friesland, slaan ze vanwege de afstand af.

Franca de Winter: ,,Onze klanten zitten in heel uiteenlopende branches. Van makelaars en advocatenkantoren tot de transportsector, scholen en productiebedrijven." Het appeltje op de werkvloer is fiscaal voordelig voor de werkgever, geeft De Winter aan. En dat terwijl de kosten wegens ziekteverzuim omlaag gaan, claimen aanbieders.



Bedrijfsfruit is goed voor de werksfeer, zorgt dat werknemers harder gaan werken en dat ze meer plezier hebben in hun werk, is het idee. Bovendien verhogen de dagelijkse pitamientjes de weerstand en bevorderen ze het herstel na ziekte.

En wat kost zo'n doosje dan? Bij Fruitje.nu kost een 'fruitbox basis' met vier soorten fruit, dertig stuks: 13 euro. ,,Voor een euro meer doen we er ook zomerfruit bij, snackkomkommertjes en tomaatjes", vertelt De Winter.

Het aantal aanbieders van van werkfruit groeit. Hoeveel dat er precies zijn, is niet bekend. Vitamine & Zo bedient vanuit Moordrecht ongeveer vierduizend klanten door heel Nederland; dat zijn zo'n 17.000 fruitboxen per week. Vaak zijn de fruitboxen onderdeel van een gezondheidsplan dat het bedrijf maakt om 'de vitaliteit' van een bedrijf te versterken.

,,Dit is een groeimarkt", bevestigt marketingmanager Kari van den Berg. ,,We hebben net Fruitmoment overgenomen. Het is heel leuk om te zien hoe verschillend onze klanten zijn. Van stoere arbeiders die het fruit in fruitboxen krijgen tot grote banken waar het keurig op schalen moet."

Er zijn meer aanbieders, waaronder Fruitful Office, gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf bezorgt inmiddels wekelijks vers fruit op de werkvloer bij meer dan 2.500 bedrijven. Van Leeuwarden tot Maastricht. Het moederbedrijf, Fruitful Office Benelux, levert aan meer dan 7.000 bedrijven fruit door heel Europa.

Toename

,,Er is een duidelijke trend en toename in de afname van fruit door bedrijven", zegt directeur Edwin van Arkel van Topfruit in Nieuw-Vennep. ,,En dan niet alleen als tussendoortje in de kantine, maar ook als geschenk. Onlangs bijvoorbeeld voor een grote sportschoolketen die elk filiaal verrast met een gezond geschenk vanwege de goede resultaten. En voor volgende week staat er een vergelijkbare actie voor een drogisterijketen."

Wil er thuis op de fruitschaal nogal eens een bruin banaantje of gerimpeld appeltje blijven liggen, de boxen zijn aan het eind van de week altijd leeg, geeft Franca de Winter van Fruitje.nu aan. ,,We kunnen tussentijds bijvullen of zorgen dat er volgende keer wat minder in ligt, al naar gelang de behoefte. Zo blijft er eigenlijk zelden iets over dat moet worden weggegooid."