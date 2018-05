Duizenden musici hebben gat in inkomsten door blessures

Per jaar komt dat neer op ongeveer 20.000 musici met blessures en dat wordt vooral geweten aan onwetendheid. ,,Zelfs het vijfde bierelftal van FC Knudde weet dat je een warming-up moet doen”, zegt revalidatiearts Kees Hein Woldendorp die in Groningen promoveert op dit onderwerp. ,,Musici moeten ook zonder instrument hun spieren opwarmen.”

Onder topmuzikanten is een warming-up niet gebruikelijk, vaak beginnen ze direct met inspelen. Maar, zegt Woldendorp, eerst moet je bij voorkeur nog zwaaien met de armen, slingeren met de benen. Het lijkt makkelijk en voor de hand liggend, maar de noodzaak van een goede warming-up wordt onderschat. Speelt een violist een concert van Schubert? Dan zijn dat bijvoorbeeld al 40.000 bewegingen voor een gewricht in de linkerhand.

Vaak in de polikliniek

Woldendorp ziet het bij zijn werk als revalidatiearts bij de polikliniek voor musici & dans van Revalidatie Friesland vaak voorbijkomen. Het instituut viert dit jaar het twintigjarig jubileum. ,,We hebben in dat verband het Revalidatie Expertise Centrum voor Muziek en Dans opgericht, die bij mijn promotie begin volgend jaar, officieel geopend zal worden."

Advies

Maar wat is dan de oplossing? Woldendorp meent dat het al veel zou helpen als er vroeg in de opleiding aandacht komt voor blessures en uitleg over hoe het menselijk lichaam wordt ingezet om te kunnen musiceren. ,,Pijn is een signaal van ‘pas op, potentieel gevaar’. Dat moet je serieus nemen. Het is net een wegrottende dakgoot: als je het negeert wordt de operatie om het op te lossen steeds groter.”