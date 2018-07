Duncan Stutterheim: 'Mijn vader zei: je bent failliet. Toen moest ik huilen'

Samen met Mark Koster van work-lifeplatform Intermediair koersen ze door Amsterdam-Noord en praten ze over Duncan's pieken en dalen. De tijd bij ID&T was een intense tijd volgens Stutterheim. ,,Op een gegeven moment was het bedrijf bijna 1 miljard waard, we zaten midden in de game." Maar er kwamen ook mindere tijden. ,,Toen mijn vader binnenkwam, en zei 'je bent failliet' toen moest ik huilen. In die periode zat ik helemaal stuk."