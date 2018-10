Durf taken ook eens uit handen te geven

EHBO voor ondernemersElke week bespreekt coach Charlotte van ’t Wout een dilemma. Vandaag: Een stylist die het eigenlijk te druk heeft. “Maar ik weet niet hoe ik hulp kan inroepen, want niemand kan mijn taken overnemen.”

De meeste ondernemers gaan te lang door in hun eentje. Je denkt dat je het zelf allemaal beter en sneller kan, en bovendien werkt niemand zo hard als jij. Nu is dat waarschijnlijk voor een groot deel waar. Als zzp’er ken je je eigen bedrijf het allerbeste. Je bent ook de enige op de wereld die bereid is ZO hard ervoor te werken als jij nu doet.

Accepteer dat. En stap vervolgens over dat bezwaar heen, en ga tóch beginnen met samenwerken. Liever werk je met een team om je heen, dan dat je burn-out raakt omdat jij nou eenmaal de enige ‘geschikte’ bent in je hoofd.

Begin bijvoorbeeld eens met een organogram van je ‘organisatie’ te maken, alsof je een multinational runt, in plaats van een eenmanszaak. Schrijf alle belangrijke functies op die eigenlijk in jouw bedrijf zouden bestaan als het een multinational was: een hoofd sales, marketing, de CEO, de klantenservice en productdesign bijvoorbeeld. Vervolgens schrijf je overal jouw naam bij: dit doe jij dus allemaal.

Welke rol vind je niks aan, of schuif je telkens voor je uit? Zoek daar een freelancer voor.

Beginnen met freelancers aannemen is wat veiliger: gelijk iemand in dienst nemen is nogal een proces, dus als je dat nog nooit hebt gedaan ga je daar ongetwijfeld fouten in maken, zoals de verkeerde persoon kiezen of het verkeerde werk uitbesteden. Met een freelancer inhuren kun je eerst ‘oefenen’: als de samenwerking niet bevalt ga je dezelfde dag nog uit elkaar.

En trap niet in de valkuil waar veel mensen in trappen: door iemand in te huren die precies op je lijkt. Het is aanlokkelijk, want je hebt waarschijnlijk de beste klik met iemand die precies is zoals jij. Maar het is honderd keer handiger om iemand in te huren die totaal niet op jou lijkt, maar jou juist aanvult. Het leuke is dan: al die rotklusjes waar jij tegenop ziet, vindt de ander superleuk.

