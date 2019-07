Echtgenoten Eric en Rosina allebei stratenmaker: als opperman zorgt zij ervoor dat hij nooit zonder stenen zit

Strijkt iemand anders met de eer voor jouw harde werk? Dit doe je eraan

21 juli Het zal je maar gebeuren. Jouw briljante ingeving of plan is een groot succes, maar niet jij maar een collega ontvangt de complimenten. Of je baas, die zelf niets heeft bijgedragen, neemt alle lof in ontvangst. Zo zorg je dat de bedankjes voortaan bij het juiste adres belanden.