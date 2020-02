Een ander heeft altijd makkelijk praten, hier komt dat door

,,Weet je wat jíj moet doen?” Mijn vriend heeft altijd de meest creatieve oplossingen voor mijn werkproblemen. Meestal is het een soort van Pietje Bell-achtig idee waarbij ik iemand flink wat geld afhandig moet maken, mild pijn moet doen of voor schut moet zetten. ,,O ja, want dat is precies wat jij zelf ook zou doen?”, kaats ik dan terug, wetende dat hij daarop alleen maar een beetje gaat zitten grinniken. Want nee, natuurlijk zou hij dat zelf ook niet zo doen. Hij is alleen erg goed in het verzinnen van oplossingen voor anderen.

Eindeloos dubben

Als het gaat om andermans leven en carrière, dan zien we vaak alleen maar kansen en geluk in het verschiet, maar over onze eigen levenskeuzes kunnen we eindeloos dubben. Hoe dat kan? Dat vroegen onderzoekers zich ook af. Zij lieten proefpersonen kiezen uit restaurants, banen en datingprofielen. Voor zichzelf, maar ook voor anderen.

Kozen ze voor zichzelf, dan werden de proefpersonen erg voorzichtig en gingen voor de veilige keuze. Ze waren vooral bezorgd over alles wat er mis kon gaan. Kozen ze voor een ander, dan maakten ze heel andere keuzes. Dan werden ze ineens creatief, kozen ze een avontuurlijke optie en gingen uit van de goede afloop.

Mentor

Kon je ook maar zo helder nadenken over je eigen keuzes. Nou, dat kan dus. Wil je opslag vragen, sta je voor een lastige carrièrestap of een ander soort beslissing? Er zijn wat trucjes om uit je eigen hoofd te komen.

De eerste oplossing is eenvoudig: zoek een mentor. Een ander kan je helpen om voorbij je angst te kijken en meer objectief je opties en kansen te ontdekken. Kies het menu van de chef, laat je kleden door een stylist en vraag een loopbaancoach om met je mee te denken over een volgende stap. Even niemand voorhanden? Word dan je eigen mentor. Praat over jezelf in derde persoon. Vraag je dus niet af: wat moet ik doen? Maar: wat moet <je eigen naam> doen?

Hermelien

Of leef jezelf in een (fictieve) persoon in die je bewondert en vraag je af wat hij of zij in jouw plaats zou doen. Wat zou Oprah/Bill Gates/Hermelien Griffel doen? Waarschijnlijk kom je tot compleet andere oplossingen. Nu alleen nog de moed verzamelen om dat plan ook echt uit te voeren.

Meer weten over onze hersenen op het werk? Chantal van der Leest is ook auteur van het boek Ons feilbare denken op het werk: over denkfouten op de werkvloer (2018).