Een baan bij de brandweer? Waarom er de komende jaren veel vacatures zijn

Wat doet een... Mike (21) telt vleermui­zen voor zijn werk: ‘Ik krijg de nodige coronagrap­pen te horen’

23 oktober Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Mike Zwaneveld (21), veldwerker ecologie en bodemonderzoek bij Econsultancy.