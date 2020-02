Een College Tour op je werkplek, dit bedrijf regelt het

Altijd al willen weten hoe witwassers opereren of hoe Vincent van Gogh zijn mooiste schilderijen maakte? Kennis vergaren naast een drukke baan kan lastig zijn. Het bedrijf Lecture verzamelt daarom interessante sprekers van over de hele wereld en laat ze colleges geven op het werk.

Lecture heeft meer dan honderd sprekers in het bestand, ‘gewoon’ uit Nederland maar ook uit Amerika, Frankrijk en Israël. Tientallen bedrijven - waaronder Heineken, Unilever, de Bijenkorf en ING - nemen al colleges bij Lecture af op abonnementsbasis. Afgelopen jaar heeft Lecture ruim 350 voordrachten georganiseerd.

Wat doet Lecture precies?

Oprichter Micha Schipper (41): ,,Wij zoeken sprekers die een college kunnen geven over uiteenlopende onderwerpen. Sommige van hen zijn beroemd maar dat hoeft niet. Allemaal zijn ze in ieder geval expert op dat gebied en hebben ze ervaring met spreken, meestal hoogleraren of gastdocenten. Bedrijven kunnen colleges via ons afnemen. Dat kan op heel grote schaal - een les voor alle werknemers van het bedrijf - of juist heel klein, bijvoorbeeld alleen voor de Raad van Bestuur.''

Zijn alle colleges werkgerelateerd?

,,Dat is aan het bedrijf zelf. We hebben bijvoorbeeld een college over hoe brainstormen werkt, dat zal nuttig zijn op de meeste werkplekken. Maar ze kunnen er juist ook voor kiezen om een onderwerp te behandelen dat geheel buiten het eigen veld ligt. Bijvoorbeeld het werk van een lijkschouwer zal bij de meeste mensen onbekend zijn. Maar het is juist enorm leuk om met je collega's over een onderwerp te leren waarvan je niet eens wist dat je er wat over wilde weten. Alle colleges zijn te volgen door leken, zoals een aflevering van College Tour op tv.’’

Hoe ben je op het idee voor Lecture gekomen?

,,Ik had een reclamebureau en een innovatiebureau. Daar stond ik altijd voor de vraag ‘Hoe bedenk je iets nieuws?’ Ik heb ondervonden dat je buiten de gebaande paden moet kijken, en daarvoor moet je in aanraking komen met zaken die geheel buiten je eigen vertrouwde wereldje liggen. Door middel van deze colleges stimuleer je dat denkproces. Dat wil ik met Lecture bereiken.’’

Hoe selecteren jullie de sprekers?

,,Het grootste deel van mijn werk bestaat uit luisteren. We bekijken opnames van sprekers en beslissen dan of diegene misschien geschikt zou zijn. Vervolgens geeft hij of zij ons een proefcollege. Dan kunnen we ook bepalen voor welke groepen deze spreker het beste zou werken.’’

Om jou heen wordt de hele dag alleen maar gepraat?

,,Ik heb inmiddels tien werknemers die me helpen, dus ik hoef het niet allemaal alleen te doen, maar dat klopt wel. En ik hoor sommige colleges ook meerdere keren. Dan ga ik er nog een keer bijzitten om te kijken hoe het publiek reageert. Sommige sprekers heb ik wel tien keer gehoord, maar dat vind ik niet erg. Je let toch elke keer weer op andere dingen.’’

Wat zijn de meest aangevraagde onderwerpen?

,,Het college over witwassen is heel populair. Dat is een spannend onderwerp waarvan maar weinig mensen weten hoe het nu echt zit. Maar ook colleges die met kunst te maken hebben doen het goed. Dat hadden we zelf niet gedacht - kunst wordt toch een beetje als elitair gezien - maar mensen horen graag over de werkwijze van de grote namen op dit gebied, Leonardo da Vinci bijvoorbeeld.’’

Waarom denk je dat dit concept zo aanslaat?

,,De honger naar kennis wordt steeds groter. Mensen willen steeds meer van alles iets weten, in plaats van heel veel weten over een onderwerp. Dat zie je terugkomen in de aandacht voor wetenschap op tv, met allerlei programma’s met wetenschappers, en in het steeds groter wordende aanbod aan documentaires.’’

Meer weten is leuk, maar doet het volgen van zo'n college ook nog wat voor het werk zelf?

,,Eens op een andere manier naar de wereld kijken is goed voor de creativiteit. Zo'n moment in de dag brengt een heel bedrijf bovendien bij elkaar. Met alle rangen en standen zit je in een zaal samen te luisteren. Dat bevordert de werksfeer, en je hebt weer eens wat anders om over te praten bij de lunch.’’

Wat wil je met Lecture in de toekomst bereiken?

,,Ik hoop er met Lecture aan bij te dragen dat het over 5 of 10 jaar heel normaal is om op je werk op deze manier aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.’’